Meteo: 8 aprile instabile in diverse regioni, tra Pasqua e Pasquetta graduale miglioramento e clima gradevole

La perturbazione che ha raggiunto l'Italia nel Venerdì Santo ha già attraversato parte del Nord, e sabato 8 aprile scivolerà lungo la Penisola dando origine a condizioni meteo instabili soprattutto sul versante tirrenico, dove saranno possibili anche rovesci e temporali.

In seguito il sistema perturbato si allontanerà gradualmente dall'Italia, dove tra Pasqua e Pasquetta le condizioni meteo torneranno a farsi via via più stabili: domenica alcune piogge e temporali potranno ancora insistere in parte del Centro-Sud per poi concentrarsi, nel Lunedì dell'Angelo, solo su alcune zone del Meridione.

Dal punto di vista termico, dopo il freddo anomalo dei giorni scorsi il clima sta tornando ad avere un sapore più primaverile. Le temperature si stanno infatti riportando su valori più in linea con le medie stagionali, nonostante una flessione attesa sabato al Centro e domenica al Nord, lungo l'Adriatico e al Sud. Il rialzo sarà più sensibile dal Lunedì di Pasquetta, quando anche il sole tornerà ad avere la meglio quasi ovunque, in particolare sulle regioni centro-settentrionali e in Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 8 aprile

Sulle regioni di Nord-Ovest e sull’Emilia Romagna tempo in prevalenza soleggiato. Iniziali schiarite anche all’estremo Sud e in Sardegna, ma con tendenza a un aumento delle nubi.

Prevalenza di nuvole nel resto del Paese, con alcune precipitazioni più probabili su regioni centrali e Campania, ma in estensione a Basilicata e Puglia; sul lato tirrenico fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale. Dal pomeriggio isolate piogge o rovesci temporaleschi in sviluppo lungo le Prealpi centro-orientali in discesa poi verso le pianure vicine delle Venezie e della Lombardia orientale. Quota neve su Alpi orientali e Appennino centrale intorno a 1.200 metri. Locali rovesci pomeridiani in Sardegna. Entro sera tempo in miglioramento al Centro. Temperature massime in calo al Centro, in rialzo al Nord-Ovest. Localmente ventoso al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per Pasqua, domenica 9 aprile

Nuvolosità irregolare e variabile con maggiore possibilità di parziali schiarite al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e nell’ovest della Sardegna. Al mattino possibili piogge o rovesci sulle regioni del medio-basso Adriatico, lungo l’Appennino, in Calabria e nell’est della Sicilia. Nel pomeriggio locali piogge e brevi temporali sul settore tirrenico, il versante ionico e le zone interne della penisola; isolate precipitazioni possibili anche sul Friuli Venezia Giulia e nella Sardegna sud-orientale; si attenuano i fenomeni sul medio-basso Adriatico. Quota neve intorno ai 1.000-1.200 metri sui rilievi friulani e lungo l’Appennino centrale. Alla sera tendenza a un miglioramento al Centro-Nord.

Venti settentrionali localmente moderati al Centro e in Sicilia. Temperature stazionarie o in leggero calo, ma solo leggermente al di sotto della norma e con un clima in generale gradevole. A Pasqua infatti i valori massimi saranno superiori ai 15 gradi nella maggior parte delle città italiane, con almeno 16 gradi attesi in località come Roma, Napoli, Bologna, Verona e Torino, 17°C a Milano, 18 a Firenze e Palermo, 19 gradi a Cagliari, fino a 21 gradi a Catania.