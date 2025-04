Meteo 8 aprile: clima ancora piuttosto freddo, ma la svolta primaverile è dietro l'angolo

L’afflusso di aria fredda attualmente in atto sull’Italia tenderà in parte ad insistere, seppure in forma più attenuata, anche nella giornata di oggi (martedì 8 aprile) con venti ancora moderati settentrionali sul Meridione. Le temperature saranno ancora per lo più sotto la norma ma con i primi lievi rialzi al Nordest e sull’Adriatico. Il tempo rimarrà complessivamente tranquillo per buona parte della settimana, con condizioni di prevalente stabilità favorite dal rinforzo di un promontorio di alta pressione.

Da mercoledì 9 gli afflussi di aria più mite saranno via via più evidenti con temperature in rialzo verso valori sopra la norma entro venerdì 11 in Sardegna e al Centronord, sabato 12 anche al Sud. L’alta pressione dovrebbe poi indebolirsi a iniziare da domenica 13 (Domenica delle Palme) con l’arrivo di una nuova perturbazione che potrebbe portare le prime piogge al Centronord e in Sardegna.

Secondo le ultime proiezioni, che andranno comunque confermate nei prossimi giorni, il tempo potrebbe rimanere tra il variabile e il perturbato anche all’inizio della prossima settimana, in particolare sulle regioni centro-settentrionali. Questa fase instabile sembra comunque essere associata a una massa d’aria mite con cali solo nelle temperature massime.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 8 aprile)

Schiarite ampie e durature soprattutto su Nordest, Emilia, alto Adriatico e tra Toscana, Umbria, Marche, alto Lazio e coste campane. Nubi variabili e più o meno compatte sul resto d’Italia con la possibilità nel pomeriggio di qualche breve pioggia o rovescio in Sardegna.

Temperature minime per lo più in leggera diminuzione; primi lievi rialzi nelle massime al Nordest e nelle regioni adriatiche. Ancora venti moderati settentrionali sul medio Adriatico e al Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 9 aprile

Al mattino un po’ di nuvole in Sardegna e in lenta attenuazione al Nordovest e tra Molise, Puglia e Lucania; cielo per lo più sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nel pomeriggio piogge isolate possibili sulla Sardegna, nuvole in aumento sulla Toscana con possibili piogge, specie verso sera, nel centrosud della regione. Sempre in serata nubi in aumento e piogge isolate possibili anche su Trentino e Prealpi venete.

Temperature in generale rialzo e di nuovo nella norma. Venti fino a moderati settentrionali su basso Adriatico e alto Ionio, di Scirocco nel Canale di Sardegna.