Meteo, ultimi giorni della settimana con clima ancora più rovente

A metà settimana l’Italia continuerà a essere interessata dal settore orientale dell’anticiclone africano che risulterà ben esteso con la sua lingua di aria più rovente verso la Spagna e il sud della Francia. Le correnti settentrionali in quota risulteranno leggermente instabili sull’Italia dove il clima da piena estate sarà accompagnato dallo sviluppo di qualche temporale di calore nelle ore più calde.

In particolare giovedì 16 giugno l’inizio della giornata vedrà cielo sereno o poco nuvoloso un po’ dappertutto. Nelle ore centrali del giorno prevarranno ancora le schiarite sulle pianure e lungo le coste; le nuvole saranno in temporaneo sviluppo lungo le Alpi e nelle zone interne montuose della penisola e della Sicilia, più dense e associate a qualche breve rovescio o temporale nelle Alpi centro-orientali, nel settore appenninico tra l’Ascolano e l’Irpinia, in forma occasionale in Lucania e nell’isola.

Temperature in lieve aumento al Nord, sul medio Adriatico e nell’est della Sardegna. Clima sempre caldo con valori oltre la norma soprattutto al Nord, nelle zone interne e occidentali del Centro e in Sardegna dove diffusamente si andrà oltre i 30 gradi e con punte fino ai 33-35 gradi. Venti generalmente deboli e a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Venerdì 17 giugno l’instabilità pomeridiana dovrebbe abbandonare le Alpi e concentrarsi tra il Lazio, l’Appennino meridionale e i monti della Sicilia. Sabato qualche temporale di calore dovrebbe limitarsi ai monti della Calabria e della Sicilia.

Questa tendenza è legata a un ulteriore e progressivo rafforzamento dell’alta pressione negli ultimi giorni della settimana al Centro-Nord e in Sardegna dove assisteremo anche a un’intensificazione del caldo. Questa ondata di calore sarà caratterizzata da punte anche oltre 35 gradi ed afa crescente.