Meteo: 7-8 ottobre con rischio di forti temporali. Venti in rinforzo

L’autunno è ormai alle porte: con il cedimento dell’Anticiclone, responsabile delle temperature anomale che ci hanno accompagnato anche in questo inizio di ottobre, prende il via una fase più dinamica che vede il transito di perturbazioni sull’Italia.

Sono da mettere in conto probabili episodi di forte intensità, con temporali e locali nubifragi, un rinforzo dei venti e un graduale calo termico, più evidente e diffuso da venerdì 9, per effetto delle correnti fresche settentrionali che affluiranno al seguito della perturbazione numero 2 del mese.

Vista la complessità della situazione che ci attende, il consiglio è quello di seguire i prossimi aggiornamenti per conferme sull'evoluzione e maggiori dettagli sul rischio di fenomeni intensi.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 7 ottobre

Tempo in rapido peggioramento fin dal mattino al Nord-Ovest, con nubi e piogge anche moderate in estensione da Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta verso Lombardia e alta Toscana entro il pomeriggio. Residua instabilità con isolati rovesci o temporali in Campania, Calabria e Sicilia sud-orientale. Nuvolosità sparsa, a tratti compatta, nel resto del Paese, con più spazi di sereno al Nord-Est, sul medio versante Adriatico e in Sardegna.

In serata temporali anche forti su Levante Ligure e Toscana; prosegue la pioggia in gran parte del Piemonte, in Lombardia ed Emilia. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in rialzo al Sud e Isole. Venti moderati meridionali in Puglia, Sicilia, Adriatico e Ionio, con mari mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 8 ottobre

Maltempo per gran parte della giornata al Centro-Nord, con piogge e rovesci più insistenti su Alpi e Nord-Est; temporali diffusi e localmente intensi al mattino in Toscana e Lazio, dal pomeriggio possibili anche al Nord, nel resto del Centro, in Campania e Sardegna.

Temperature ancora oltre la norma al Sud e in Sicilia, dove saranno possibili ulteriori rialzi; in calo più marcato nelle aree temporalesche. Venti moderati o forti su tutti i mari e in gran parte del Paese, tranne la pianura Padana. Moto ondoso dei mari in aumento.