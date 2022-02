Meteo, domenica di Carnevale invernale. Pioggia e neve al Centro-Sud

L’intensa perturbazione (la n. 7 di febbraio), accompagnata da un profondo vortice ciclonico il cui centro si è spostato fra l’estremo Sud e lo Ionio orientale, si sta muovendo lentamente verso sud-est causando ancora condizioni di maltempo dal sapore invernale in questa domenica di carnevale con pioggia e neve lungo il medio-basso Adriatico, parte del Sud e della Sicilia. Anche in questa fase il Nord non ha visto molte precipitazioni, concentrate più che altro fra l’alto Adriatico e l’Emilia Romagna con conseguente prolungamento del periodo di siccità che sta affliggendo soprattutto le regioni nord-occidentali.

Al contrario il Centro-Sud è interessato da fenomeni sparsi a tratti intensi, specialmente sul lato adriatico, con nevicate fino a quote relativamente basse sull’Appennino, ma in via di attenuazione, seppur parziale. L’aria molto fredda al seguito di questa perturbazione invernale ha determinato anche un sensibile calo delle temperature, con valori che si sono portati al di sotto delle medie climatiche in gran part del Centro-Sud; in queste regioni il freddo è reso ancora più pungente dagli intensi venti settentrionali che insisteranno, in forma un po’ più attenuata, anche all’inizio della prossima settimana.

Trasportato sempre da queste correnti nord-orientali, si segnala fra lunedì e martedì l’arrivo di un altro impulso di aria artica ancora più fredda che determinerà un’ulteriore flessione delle temperature. A metà settimana sembra probabile un timido rinforzo dell’alta pressione con un tempo più stabile e temperature in risalita.

Le previsioni meteo per domenica 27 febbraio

Tempo soleggiato su gran parte del Nord, salvo qualche annuvolamento fra l’alto Adriatico e l’Emilia Romagna con qualche fiocco di neve sull’Appennino. Parzialmente nuvoloso su Toscana, Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale. Molte nuvole nel resto d’Italia, con piogge sparse e intermittenti su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia; neve sull’Appennino centrale oltre 400-500 metri, sull’Appennino meridionale oltre 600-1000 metri.

Temperature massime in calo sulle regioni nord-occidentali e meridionali. Venti ancora intensi settentrionali su alto Adriatico e Centro-Sud. Mari molto mossi o agitati, eccetto il Ligure.

Le previsioni meteo per lunedì 28 febbraio

Tempo inizialmente soleggiato al Nord, regioni centrali tirreniche e Campania. Nubi sparse altrove con isolate precipitazioni su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale; quota neve intorno ai 500 metri sul versante adriatico, dai 600 ai 1000 metri altrove. Dal pomeriggio aumento delle nubi al Nord-Est con qualche fiocco di neve sulle Prealpi.

Clima invernale: rischio di deboli gelate notturne e mattutine al Nord e localmente anche al Centro; valori massimi stabili o in ulteriore leggero calo, in generale inferiori alla norma. Ancora ventoso per venti settentrionali al Centro-Sud; in serata di nuovo in rinforzo anche al Nord.