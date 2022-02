Meteo: sole tra 23 e 24 febbraio poi tornano pioggia e neve

L’alta pressione torna a estendersi sull’Italia dove tra mercoledì 23 febbraio e giovedì 24, porterà prevalenza di sole e temperature miti. Il periodo di tempo stabile sarà breve, perché per venerdì è atteso l’arrivo di una perturbazione nord-atlantica (la numero 7 del mese) che darà luogo a un graduale peggioramento con pioggia e neve che nel fine settimana riguarderà molte nostre regioni, sopratutto quelle centro-meridionali; sabato infatti sul Centro Italia si formerà un vortice di bassa pressione che richiamerà intense correnti di aria molto fredda. Da segnalare che neppure questa perturbazione porterà le tanto attese precipitazioni sulle regioni di Nord-Ovest, alle prese con una siccità già molto grave.

Le previsioni meteo per mercoledì 23 febbraio

Tempo stabile e soleggiato in tutta Italia, con nuvole quasi del tutto assenti.

Temperature minime in leggero calo; massime quasi dappertutto in lieve crescita. Ventoso per venti di Maestrale e Tramontana al Sud, forti in Puglia, Calabria e Sicilia; molto mossi o agitati i mari meridionali. Altrove venti da deboli a moderati, con mari da poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 24 febbraio

Tempo bello in tutta Italia, con un po’ di nuvolosità innocua solo sulle zone alpine di confine. Al mattino qualche nebbia sulle pianure del Nord e lungo le coste dell’alto Adriatico.

Temperature massime in leggera diminuzione al Nord, pressoché invariate altrove.