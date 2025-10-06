FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo 6 ottobre: venti e qualche pioggia al Sud! Altrove avanza l...

Meteo 6 ottobre: venti e qualche pioggia al Sud! Altrove avanza l'alta pressione

Oggi (lunedì 6) la perturbazione n.1 si allontana verso i Balcani influenzando marginalmente il tempo al Sud. Intanto avanza l'alta pressione.
Previsione6 Ottobre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione6 Ottobre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

La perturbazione numero 1 di ottobre, che ha attraversato rapidamente l’Italia ieri (domenica 5), si allontanerà verso i Balcani in questo inizio di settimana. La circolazione depressionaria, che rimarrà centrata sulla Grecia, continuerà a influenzare marginalmente le nostre regioni meridionali, dove soffieranno ancora venti settentrionali intensi e piuttosto freschi, con temperature sotto la media stagionale e qualche passaggio nuvoloso al Sud e lungo il medio Adriatico, accompagnato da piogge isolate.

Altrove, l’alta pressione tenderà a consolidarsi, garantendo tempo più stabile e temperature in graduale rialzo, che torneranno su valori vicini alla norma climatica o leggermente superiori.

Fino a metà settimana la situazione resterà tranquilla, con solo qualche sporadica pioggia e passaggi nuvolosi occasionali. Nella seconda parte della settimana, invece, si prospetta un temporaneo indebolimento dell’alta pressione, in particolare al Centro-Sud, con il possibile ritorno di piogge più significative. Su questa evoluzione vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti, per ottenere non solo le conferme, ma anche maggiori dettagli.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 6 ottobre)

Alternanza tra sole e nuvole all’estremo Nordest, medio versante adriatico e regioni meridionali, con isolati piovaschi su Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria; tempo in prevalenza soleggiato sul resto d’Italia.

Temperature minime in sensibile calo al Centro-Nord e Sardegna; massime in rialzo al Nordest, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, in calo invece al Sud, Abruzzo e Molise. Venti settentrionali ancora forti al Sud, in generale attenuazione altrove.

Le previsioni meteo per martedì 7 ottobre

Nuvolosità variabile alternata a schiarite, con la possibilità di qualche breve pioggia isolata su Puglia, Calabria e nord-est della Sicilia. Al Centro-Nord e in Sardegna il tempo sarà invece stabile e soleggiato, con ampie schiarite e solo qualche annuvolamento temporaneo sul Nord-Est.

I venti continueranno a soffiare da Nord, più intensi lungo il settore adriatico e sulle regioni meridionali. Le temperature resteranno contenute e sotto la media al Sud, mentre saranno in rialzo, su valori in linea o leggermente superiori alla norma, al Centro-Nord e in Sardegna.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, alta pressione in rinforzo e temperature in aumento: le previsioni
    Previsione6 Ottobre 2025

    Meteo, alta pressione in rinforzo e temperature in aumento: le previsioni

    Residue piogge al Sud ma con venti in attenuazione. Dopo giorni con valori sotto la media, temperature in aumento al Centro-nord. Le previsioni meteo del 7-8 ottobre
  • Meteo, venti forti e qualche pioggia al Sud: le previsioni del 6-7 ottobre
    Previsione6 Ottobre 2025

    Meteo, venti forti e qualche pioggia al Sud: le previsioni del 6-7 ottobre

    Temperature sotto le medie sulle regioni meridionali. Nel resto del Paese alta pressione in rinforzo e graduale rialzo termico. Le previsioni meteo del 6-7 ottobre
  • Meteo: a inizio settimana venti freschi al Sud. Altrove sole e clima più mite
    Previsione5 Ottobre 2025

    Meteo: a inizio settimana venti freschi al Sud. Altrove sole e clima più mite

    A inizio settimana al Sud soffieranno ancora venti freschi con piogge sporadiche mentre altrove il clima sarà più mite con tempo stabile.
  • Meteo: oggi (5 ottobre) maltempo e forti venti! Le zone a rischio
    Previsione5 Ottobre 2025

    Meteo: oggi (5 ottobre) maltempo e forti venti! Le zone a rischio

    Oggi (5 ottobre) la perturbazione n.1 del mese porta un graduale peggioramento del tempo da Nord a Sud. Non si escludono potenziali criticità.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dal 9 ottobre vortice mediterraneo: la tendenza
Tendenza6 Ottobre 2025
Meteo, dal 9 ottobre vortice mediterraneo: la tendenza
Tempo in peggioramento a partire dalla Sardegna per l'arrivo di un vortice di bassa pressione. Rialzo termico e clima più mite. La tendenza meteo
Meteo: mercoledì 8 bel tempo ovunque, il clima si riscalda! Poi qualche pioggia: la tendenza
Tendenza5 Ottobre 2025
Meteo: mercoledì 8 bel tempo ovunque, il clima si riscalda! Poi qualche pioggia: la tendenza
Mercoledì 8 ottobre bel tempo in tutto Italia con temperature miti al Centro-Nord mentre al Sud sarà inizialmente più fresco: tendenza meteo.
Meteo: martedì 7 ancora venti freddi al Sud. Da mercoledì 8 sole sull'Italia e clima mite
Tendenza4 Ottobre 2025
Meteo: martedì 7 ancora venti freddi al Sud. Da mercoledì 8 sole sull'Italia e clima mite
Nella giornata di martedì 7 al Sud soffieranno ancora venti freddi mentre al Centro-Nord e in Sardegna dominerà l'alta pressione: la tendenza.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Ottobre ore 13:28

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154