Meteo 6 ottobre: peggiora il tempo su parte del Paese. Temporali anche forti

Nel corso di questa settimana l'autunno riprova a prendersi la scena, con più perturbazioni in transito. La prima (la numero 1 di ottobre) sta già portando i suoi effetti, e sarà attiva soprattutto oggi (martedì 6), con fenomeni anche di forte intensità, in particolare sui settori tirrenici, tra la Sardegna e le regioni centrali, dove non si escludono forti temporali.

A seguire è previsto l'arrivo di una seconda perturbazione, la numero 2 di ottobre, più estesa e organizzata: si affaccerà sul Nord-Ovest nel corso di mercoledì 7 e giovedì 8 interesserà il Centro-Nord, con piogge abbondanti e localmente intense.

Ma questa perturbazione avrà anche il compito di riportare condizioni più autunnali sulla nostra Penisola: venerdì 9, infatti, le correnti più fresche che la seguono potrebbero raggiungere le nostre regioni, favorendo finalmente un deciso calo termico, con temperature più in linea con il periodo. La situazione resta molto dinamica: vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti per conferme sull'evoluzione e maggiori dettagli sui fenomeni più intensi.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 6 ottobre

Al mattino schiarite ampie al Nord-Est e sulle regioni meridionali. Nubi sparse altrove, con isolate piogge o rovesci fra bassa Toscana, Abruzzo, Lazio, Sardegna. Nel pomeriggio piogge e rovesci anche su Alpi centrali, Liguria, sud dell’Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo e settori interni e settentrionali delle Isole. In serata fenomeni in estensione sul nord della Campania.

Temperature massime in lieve calo in Liguria, nei settori tirrenici e nord della Sardegna, senza grandi variazioni altrove; valori ancora oltre la norma, con picchi vicini ai 30 gradi nella Sardegna meridionale. Ventoso sui settori di ponente, correnti meridionali, mari localmente molto mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 7 ottobre

Nuvolosità diffusa su gran parte del Paese. Nella prima parte della giornata, la probabilità di rovesci sarà maggiore nel settore compreso tra il nord della Campania e il Lazio meridionale. Nel frattempo, soprattutto dal pomeriggio e in serata, tempo in peggioramento sul Nord-ovest: l’avvicinamento di una perturbazione dalla Francia favorirà piogge sulle aree alpine del Piemonte, oltre a rovesci sulla Liguria e sulla Toscana nordoccidentale.

Venti in prevalenza meridionali. Temperature massime in calo al Nord, senza grandi variazioni o addirittura in lieve aumento altrove con valori ancora oltre la norma.