Meteo, 6 maggio stabile e caldo ma domenica tornano i temporali

Stiamo vivendo una fase meteo anticiclonica con tempo stabile e per lo più soleggiato su gran parte del Paese. Sabato 6 maggio da segnalare soltanto un po’ di instabilità pomeridiana sui settori di montagna, specialmente su Alpi e Prealpi ma occasionalmente anche sull’Appenino. Domenica, invece, l’instabilità aumenterà al Nord, perché lambito da una attiva perturbazione in transito sull’Europa centrale (la N.1 di maggio); il rischio di piogge e temporali diventerà più diffuso sulle Alpi, ma si estenderà anche a parte della Pianura. Non si escludono fenomeni di forte intensità. Dal punto di vista delle temperature, i valori sono in generale lieve aumento un po’ ovunque al di sopra delle medie climatiche; domenica il passaggio della prima perturbazione di maggio determinerà una flessione dei valori sulle regioni settentrionali, in ulteriore aumento, invece, al Sud e in Sicilia.

Le previsioni meteo per sabato 6 maggio

Tempo per lo più soleggiato, specialmente al Centro-sud, con qualche velatura di passaggio al Nord e un po’ di nuvolosità in temporaneo aumento sulle zone montuose; nel pomeriggio sviluppo di locali rovesci o temporali sul settore alpino e occasionalmente su quello appenninico. Temperature stazionarie o in lieve aumento, valori superiori alle medie stagionali. Venti deboli o molto deboli.

Le previsioni meteo per domenica 7 maggio

Tempo più instabile sulle regioni settentrionali, con piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto sul settore alpino e sull’alta Pianura Padana; non si possono escludere anche episodi di forte intensità. Al Centro-Sud tempo ancora parzialmente soleggiato con un po’ di nuvole in transito più consistenti sulla Sardegna, dove sarà possibile qualche breve rovescio. Non si esclude qualche rovescio pomeridiano anche sull'Appennino centrale.



Temperature in calo al Nord-Ovest, ulteriori lievi rialzi invece al Sud e in Sicilia; si potranno raggiungere punte per lo più comprese tra 21 e 27 gradi. Venti fino a moderati di Scirocco potranno soffiare nei canali delle Isole.