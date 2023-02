Irruzione artica: 6 febbraio con freddo in aumento e vento forte, arriva anche un po' di neve. Le previsioni meteo

Nella settimana appena iniziata, le condizioni meteo avranno caratteristiche pienamente invernali sull’Italia, con temperature ben al di sotto della media stagionale, venti spesso di forte intensità e l'occasione per qualche debole nevicata a bassa quota.

L’aria fredda di origine artica, in arrivo a più riprese sull’Italia, si sta spingendo in queste ore fin sul Mediterraneo occidentale, dando luogo alla formazione di un vortice di bassa pressione tra le Baleari e la Sardegna: la perturbazione richiamerà per diversi giorni freddi venti orientali verso le nostre regioni, causando una breve fase di maltempo nella giornata di lunedì 6 febbraio sulla Sardegna e, a metà settimana, tra la Calabria meridionale e la Sicilia, quando il centro della depressione si dovrebbe spostare verso est, in direzione del Golfo libico.

Le previsioni meteo per lunedì 6 febbraio

Cielo da nuvoloso a coperto lungo il versante adriatico, al Sud e sulla Sicilia occidentale. Maltempo sulla Sardegna, con piogge e rovesci localmente anche di forte intensità e neve fin verso 800 metri sui rilievi. Tempo più soleggiato su Toscana, Lazio e Umbria, schiarite sulla Calabria. Al Nord cielo molto nuvoloso sulla valle padana e lungo tutta la fascia prealpina, schiarite anche ampie nel resto del settore. Tra la sera e la notte temporaneo e veloce peggioramento al Nord-Ovest, con alcune deboli nevicate nel nord della Lombardia, nel nord e ovest del Piemonte fino a quote prossime la pianura.

Temperature massime in ulteriore diminuzione ovunque e inferiori alla norma; freddo accentuato dai venti nord-orientali, forti al Centro-Sud e in Sardegna, con raffiche di Tramontana al Sud fino a 60-70 Km orari. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati quelli intorno alla Sardegna.

Le previsioni meteo per martedì 7 febbraio

Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, regioni centrali tirreniche e Campania, a parte della residua nuvolosità in Piemonte e Romagna. Nuvoloso altrove, con residue precipitazioni sulla Sardegna orientale.

Temperature in ulteriore calo, specie nei valori minimi. Anche Roma tra le città più fredde: nella capitale la colonnina di mercurio scenderà fino agli zero gradi, localmente anche al di sotto. Zero gradi previsti anche a Milano e Napoli, mentre Torino potrà addirittura raggiungere la soglia di -4°C.

Venti orientali, moderati al Centro-Sud, forti in Sardegna; intenso Scirocco nel Canale di Sicilia.