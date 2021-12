Meteo, 6 dicembre con maltempo su alcune regioni. Immacolata con la neve

La perturbazione numero 2 del mese, prima di abbandonare la nostra penisola, nelle prossime ore porterà ancora maltempo su gran parte del Centro-Sud e Isole, con nevicate fino a quote relativamente basse sul versante orientale dell’Appennino centrale, perché le correnti fredde che seguono la perturbazione causeranno anche un generale calo delle temperature.



Dopo una breve pausa del maltempo attesa per martedì, nella giornata di mercoledì 8 dicembre (Immacolata) arriverà un’altra perturbazione (la numero 3 del mese) che poterà diffuso maltempo al Centro-Nord, in Sardegna e Campania con neve a bassa quota al Nord, fino in pianura nelle regioni di Nordovest tra Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale.

Previsioni meteo per lunedì 6 dicembre

Lunedì bello su gran parte del Nord, salvo in Romagna dove insisteranno le nuvole e al mattino qualche precipitazione che sarà nevosa oltre i 600 metri; ampie schiarite attese anche in Toscana e nel pomeriggio nel nord del Lazio. Nuvole sul resto del centro-Sud ’Italia: nel corso del giorno piogge sparse su Marche, Abruzzo, Molise, al Sud e Isole, con nevicate oltre 500-800 metri sull’Appennino Centrale e sui rilievi sardi, al di sopra di 900-1400 metri sull’Appennino meridionale.



Temperature minime ovunque in calo, con gelate al Nord anche in pianura; massime in calo in gran parte d’Italia, in generale al di sotto della norma. Ventoso su quasi tutti i nostri mari. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per martedì 7 dicembre

Martedì ancora nuvoloso al Sud, con isolate piogge residue su Puglia, Calabria e Sicilia e qualche nevicata sui rilievi di queste regioni oltre 1000-1300 metri. In generale bello nel resto d’Italia. Temperature massime in ulteriore leggero calo su regioni adriatiche e versanti ionici, stazionarie o in leggero aumento altrove.