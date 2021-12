Meteo, alta pressione dominante in questo 16 dicembre poi aria gelida

Tempo stabile al Nord in questo giovedì 16 dicembre e anche nei prossimi giorni, con l’alta pressione che garantirà giornate soleggiate, favorendo però anche la formazione di nebbie via via più diffuse e persistenti in pianura e lungo l’alto Adriatico e un incremento del livello degli inquinanti atmosferici. Le regioni del Centro-Sud, in particolare il medio versante adriatico e le regioni meridionali, saranno invece interessate da una ventilazione settentrionale accompagnata da un po’ di nuvolosità e da temperature leggermente al di sotto della media stagionale.

In particolare nella giornata di sabato il Sud sarà lambito da un nucleo di aria gelida in discesa lungo la Penisola Balcanica: temporaneamente si intensificheranno i venti da nord e le temperature subiranno un ulteriore diminuzione. Le precipitazioni, nevose fino a quote collinari, saranno deboli e isolate. All’inizio della prossima settimana protagonista sarà ancora l’alta pressione.

Previsioni meteo per giovedì 16 dicembre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulle regioni centrali adriatiche, nord della Puglia e zone interne del Sud, ma con rischio molto basso di piogge. Nubi sparse anche nel resto del Sud, basso Lazio, Sicilia e Sardegna orientale; sereno o poco nuvoloso altrove, con nebbie al mattino e in serata in Pianura Padana.

Temperature minime per lo più stazionarie o in lieve rialzo, con deboli gelate al Nord; massime diurne in leggera diminuzione. Venti deboli o localmente moderati settentrionali in Adriatico, Ionio e alto Tirreno, con mari mossi.

Previsioni meteo per venerdì 17 dicembre

Ancora nubi sul medio versante adriatico, al Sud e nelle Isole, ma con tendenza ad ampie schiarite nel pomeriggio su Marche, nord della Sardegna, coste campane e Puglia meridionale. Soleggiato nel resto del Paese, a parte la presenza di nebbie anche fitte al mattino in Pianura Padana e lungo le coste di Veneto ed Emilia, in diradamento da metà giornata e di nuovo in formazione a banchi in serata.

Temperature senza grandi variazioni. Venti in deciso rinforzo di Tramontana sullo Ionio e di Maestrale lungo il medio-basso Adriatico e in Puglia, con mari da mossi a molto mossi.