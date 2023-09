Meteo 5 settembre: qualche pioggia e temporale al Sud, ecco le zone a rischio

Si sta concretizzando sempre più la tendenza meteo che vede la persistenza di una vasta e robusta area di alta pressione sull’Europa, accompagnata da una massa d’aria di estrazione subtropicale che si sta espandendo fin verso le Isole Britanniche, l’area del Mare del Nord e del Baltico meridionale. Questo tipo di circolazione manterrà condizioni estive per almeno una settimana su gran parte del continente, caratterizzate da caldo anomalo con temperature fino a 8-12 gradi sopra la media: una vera e propria ondata di calore europea in un periodo che, alle latitudini medio-alte, dovrebbe essere connotato dal predominio delle correnti più fresche e perturbate atlantiche. L’Italia inizialmente resterà ai margini di questo rinforzo anticiclonico, sperimentando afflussi di aria più fresca dai Balcani che sta dando luogo a una temporanea flessione delle temperature.

Nel frattempo la depressione responsabile dell’innesco dei venti nord-orientali, che si trovava posizionata sulla penisola balcanica, si è spostata sul Mar Ionio dove resterà pressoché stazionaria per alcuni giorni in particolare fra il settore meridionale del bacino e il Mar Libico. La presenza di questo vortice ciclonico al largo delle coste ioniche favorirà alcuni episodi di instabilità all’estremo Sud, più frequenti fra Calabria e Sicilia. Nella seconda parte della settimana le correnti nord-orientali si attenueranno consentendo un nuovo generale rialzo termico fino a valori diffusamente oltre i 30 gradi con punte di 33-35 gradi, specialmente verso il weekend.

Le previsioni meteo per martedì 5 settembre

Nuvolosità compatta su gran parte del Nord, tendente a diradarsi gradualmente nel corso della giornata, eccetto sul Piemonte occidentale. Un po’ di nuvole anche sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, con possibili piogge o isolati temporali fra Calabria e Sicilia. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto del Paese.

Temperature per lo più in leggero calo, con valori fra 25 e 30 gradi e locali punte di 31-32 gradi in Sardegna. Ventoso per venti nord-orientali insistenti soprattutto al Centro-sud e sull’alto Adriatico.

Le previsioni meteo per mercoledì 6 settembre

Ancora nuvoloso sulle regioni ioniche, con possibili rovesci o temporali a carattere isolato e intermittente fra Sicilia e Calabria. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature in rialzo nei valori massimi al Centro-Nord, stazionarie o in leggero calo al Sud e sulle Isole; possibili punte di 28-30 gradi da nord a sud, con locali picchi anche leggermente più elevati sul versante tirrenico. Venti settentrionali solo in parziale indebolimento.