Meteo, 5 ottobre a rischio maltempo in diverse regioni

Dopo un lunedì di forte maltempo la perturbazione in transito sull'Italia influenzerà le condizioni meteo in diverse regioni italiane anche nella giornata di martedì 5 ottobre.

Nessuna tregua in vista neppure per i giorni successivi, quando il Paese dovrà ancora fare i conti con una situazione meteo instabile che da mercoledì sarà accompagnata anche da venti intensi e temperature in calo.

Le previsioni meteo per martedì 5 ottobre

Martedì osserveremo una nuvolosità diffusa, anche se non mancheranno le temporanee schiarite.

Fin dal mattino le condizioni meteo saranno instabili sulle Venezie, sul settore del medio-basso tirreno e in Sicilia. Le piogge saranno ancora diffuse sulla restante parte del Nord e sull’alta Toscana.



Temperature in sensibile calo in Sardegna. Giornata ventosa, con correnti in prevalenza di Libeccio, mari localmente agitati.

Le previsioni meteo per mercoledì 6 ottobre

Mercoledì tempo di nuovo in peggioramento con piogge soprattutto al Nord-Est, sulle regioni centrali tirreniche, in Umbria, nelle Marche e, più marginalmente, in Lombardia, con precipitazioni anche sotto forma di temporali.

Un miglioramento del tempo con il ritorno del sole è atteso invece sulle regioni di Nord-Ovest e sulla Sardegna.

Sarà una giornata ventosa per venti occidentali sui mari e sulle regioni di ponente, meridionali sui mari di levante, anche forti da ovest tra Corsica, Sardegna, Tirreno centrale e Lazio. Temperature in generale calo.