Meteo, 5 novembre con rischio di forte maltempo: ecco dove

Una nuova perturbazione (la numero 3 del mese) si sta già avvicinando al Nostro paese, che raggiungerà nella seconda parte della giornata odierna, quando quindi torneranno le piogge, prima al Nordovest, poi alla fine del giorno anche al Nordest e medio versante tirrenico. Nella giornata di domenica la perturbazione, scivolando lungo la Penisola, porterà ancora maltempo soprattutto al Centro-Sud. Nelle prossime ore anche i venti torneranno ad intensificarsi fino a raggiungere raffiche anche tempestose oltre i 100 km/h determinando mari agitati e possibili mareggiate lungo le coste tirreniche.

Le previsioni meteo per domenica 5 novembre

Domenica al mattino cielo nuvoloso e piogge sparse su Alpi – qui con neve oltre 1500-1600 metri – Friulia, Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sardegna; in prevalenza bello altrove. Nel pomeriggio ancora un po’ di nuvole e isolati piovaschi su Alpi Occidentali (con neve oltre 1600-1700 metri), Appenino Centrale, Basilicata e nord della Calabria; in generale bello nel resto d’Italia. Venti forti, occidentali o di Libeccio, su tutti i mari. Temperature massime quasi dappertutto in crescita.

Le previsioni meteo per lunedì 6 novembre

Lunedì alternanza tra sole e nuvole su Liguria, Friuli, regioni tirreniche e Sardegna, con piogge deboli e isolate su Levante Ligure e Alta Toscana; nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Venti in attenuazione. Temperature massime con poche variazioni.