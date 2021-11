Una nuova perturbazione (la numero 3 del mese) si sta avvicinando dal Mediterraneo Occidentale e inizierà a far sentire i suoi effetti oggi, con nuvole e qualche pioggia al Centro-Sud, mentre al Nord resisterà il bel tempo. La perturbazione caratterizzerà le condizioni meteo anche nella giornata di sabato, coinvolgendo sempre prevalentemente il Centro-Sud e le nostre due Isole maggiori, mentre le regioni settentrionali godranno di tempo più stabile e soleggiato.

Un nuovo vortice ciclonico in approfondimento sul Mediterraneo a ovest della Sardegna determinerà domenica una nuvolosità sparsa in molte regioni, ma con rischio piogge limitato all’isola e alle coste toscane.

Nel corso del weekend, soprattutto domenica, l’aria mite trascinata dai venti meridionali contribuirà a mantenere le temperature insolitamente alte, oltre che al Sud, anche su parte del Centro.

Le previsioni meteo per venerdì 5 novembre

Tempo in prevalenza bello e soleggiato al Nord con ampie schiarite attese anche sulla Toscana settentrionale. Molte nuvole altrove con un cielo generalmente nuvoloso con solo temporanee schiarite, più ampie tra Sicilia e Calabria: nel corso del giorno piogge sparse su bassa Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, in serata anche su Calabria, Sicilia e sud delle Marche.

Temperature massime in calo in Emilia, medio-basso Adriatico, Calabria e Sardegna, con poche variazioni altrove. Venti in prevalenza deboli ma in rinforzo da nord o nordest a fine giornata su alto Adriatico e Liguria.

Le previsioni meteo per sabato 6 novembre

Sabato soleggiato al Nord, fatta eccezione per Emilia e Romagna, dove però le nuvole non porteranno piogge. In generale nuvoloso nel resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutto il Centro (fatta eccezione per l’alta Toscana), Campania, Basilicata, Puglia, nord della Calabria e Sardegna.

Temperature massime in leggero calo nelle regioni adriatiche, stazionarie o in lieve rialzo altrove.