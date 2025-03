Meteo 5 marzo: sole e clima mite! Forte escursione termica tra l'alba e il pomeriggio

Protagonista della scena meteorologica su più di mezza Europa e in Italia è una vasta area di alta pressione. Anche le prossime, dunque, saranno giornate stabili sul nostro Paese, prevalentemente soleggiate e con temperature ovunque in crescita. I valori pomeridiani si attesteranno al di sopra della norma anche di 3/6 gradi, saranno tipiche di inizio aprile e in diverse località ci avvicineremo ai 20 °C.

Tuttavia, resterà forte l’escursione termica tra le temperature che si registreranno all’alba (anche vicine allo zero al Nord e nelle zone interne del centro) e nelle ore pomeridiane. Caldo anche in montagna, con lo zero termico sulle Alpi che oscillerà tra i 2200 e 2600 metri di quota.

La tendenza per la seconda parte della settimana resta ancora in parte incerta nei dettagli. Tuttavia, si delinea un lento indebolimento dell’alta pressione sul bordo occidentale, con un possibile peggioramento tra venerdì 7 e sabato 8 marzo, Festa della Donna, sulle due Isole Maggiori e la Calabria meridionale per il passaggio di una perturbazione nord-africana (la n.2 di marzo) mentre nulla cambierà nel resto d’Italia. Poi, domenica 9 a fine giornata, si intravede un possibile peggioramento al Centro-Nord e in Sardegna per l’arrivo questa volta di una perturbazione di origine atlantica (perturbazione n.3 del mese). Per confermare e definire questa evoluzione vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per oggi (mercoledì 5 marzo)

Giornata soleggiata in tutte le regioni. Un po’ di nubi a carattere irregolare alternate a schiarite anche ampie sulla Sardegna orientale, nelle zone interne e orientali della Sicilia. Nelle altre regioni italiane cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Temperature del prima mattino ancora vicine allo zero al Centro-Nord; massime pomeridiane stabili o in leggero aumento. Forte escursione termica tra i valori minimi e i valori massimi, in qualche caso anche nell’ordine dei 15 gradi di differenza. Venti deboli, fatta eccezione per un moderato Scirocco in Sardegna e Canale di Sicilia e un moderato vento da nord tra basso Adriatico e Ionio; i rispettivi mari risulteranno mossi o localmente molto mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 6 marzo

Un po’ di nuvolosità sparsa variabile e irregolare in Sardegna e Sicilia con qualche debole pioggia possibile in serata nel sudest della Sardegna. Nel resto d’Italia tempo soleggiato con cielo sereno praticamente ovunque.

Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento; valori massimi pomeridiani fino a 18-20 gradi. Venti tesi di Scirocco tra Canale di Sicilia e Sardegna con mari mossi o molto mossi; venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove.