Meteo: 5 luglio caldo e afa. Da mercoledì 6 via a un deciso calo termico

Martedì 5 luglio ancora tempo in prevalenza soleggiato e caldo afoso intenso per la presenza sull’Italia dell’alta pressione: quindi temperature massime in generale superiori a 30 gradi con picchi anche di 39-40 gradi, specie al Sud e Isole; appena un po’ di instabilità sulle Alpi e le pianure più vicine, a causa di una perturbazione (la numero 2 del mese) che lambirà le regioni settentrionali.

Poi, nei giorni successivi, la situazione cambierà perché un fronte freddo di origine atlantica riuscirà ad attraversare la Penisola, portando un sensibile calo termico, prima al Centro-Nord e, infine, anche al Sud: così entro venerdì 8 luglio finirà l’ondata di caldo intenso, con il ritorno delle temperature quasi dappertutto su valori normali per il periodo. Gli effetti in termini di precipitazioni di questo passaggio perturbato sono ancora da valutare, ma si tratterà di temporali, probabilmente anche intensi e localizzati, che a poco serviranno sul fronte dell’attuale emergenza idrica.

Le previsioni meteo per martedì 5 luglio

Tra sole e nuvole al Nordest, con isolati acquazzoni e temporali più che altro confinati su Alpi e Prealpi. In generale soleggiato nel resto d’Italia, con appena un po’ di nuvole pomeridiane sull’Appennino. Caldo afoso intenso, con massime quasi dappertutto comprese fra 30 e 38 gradi e picchi fino a 40 gradi al Centro-Sud e Isole. Venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per mercoledì 6 luglio

Alternanza tra sole e nuvole al Nord, con qualche rovescio su Alpi ed Emilia. In prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove: qualche nuvola in più solo sulle zone appenniniche. Temperature massime in diminuzione al Nord e regioni centrali adriatiche, con poche variazioni altrove.