Meteo, 5 giugno con forti temporali e caldo africano fino a 40 gradi

La seconda ondata di caldo della stagione proseguirà anche domenica 5 giugno al Centro-Sud, dove insiste una massa d’aria di origine africana caratterizzata da temperature fino a 10/12 gradi più alte della norma stagionale. Questa anomalia sta dando luogo a temperature massime localmente superiori ai 35 gradi, con punte di 38 gradi al Sud e fino a 40 gradi nell’interno della Sardegna e della Sicilia.



Clima estivo e afoso anche nelle regioni del Nord, che restando ai margini dell’anticiclone, sono interessate da un flusso di aria più umida atlantica lungo il quale scorrono dei sistemi perturbati. In particolare la perturbazione numero 2 di giugno attraverserà nel corso della giornata di domenica le regioni settentrionali, portando una breve fase temporalesca, con fenomeni anche in pianura e in qualche caso di forte intensità. Un’altra e più intensa perturbazione, con aria più fresca atlantica, raggiungerà il Nord Italia martedì, per spingersi poi mercoledì verso il Centro, dove il tempo diverrà più instabile. Il caldo africano quindi si attenuerà al Centro-Sud nel corso della prima parte della settimana: entro mercoledì terminerà l’ondata di caldo.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 5 giugno

Domenica tempo più instabile nelle regioni settentrionali, con i primi rovesci e temporali al mattino in Valle d’Aosta, Piemonte e alta Lombardia; cielo in prevalenza poco nuvoloso a inizio giornata nel resto del Nord, al Centro e in Sardegna, sereno al Sud e in Sicilia. Nel pomeriggio nubi e temporali raggiungono la Lombardia e le Alpi orientali; in serata il Nord-est, fino alle coste dell’alto Adriatico, migliora invece al Nord-Ovest. I temporali potranno essere di forte intensità, con rischio di locali grandinate e forti raffiche. Al Centro-Sud nel pomeriggio qualche nuvola in più attraverserà la Sardegna e parte delle regioni peninsulari. Temperature in calo nelle zone alpine e al Nord-Ovest; punte di 34 gradi in Emilia, fino a 33/35 gradi al Centro e localmente poco superiori al Sud e nelle Isole dove si potranno sfiorare i 40 gradi nelle zone interne. Venti in prevalenza deboli.

Le previsioni meteo per lunedì 6 giugno

Lunedì tempo di nuovo stabile e soleggiato da nord a sud; solo in serata sarà possibile lo sviluppo di qualche temporale sui settori più settentrionali delle Alpi, specie in Alto Adige.

Temperature minime in calo al Nord; massime in contenuta diminuzione al Centro, in particolare nelle regioni adriatiche, e in Sardegna. Venti da deboli a moderati di Maestrale in Adriatico e sulle isole maggiori.