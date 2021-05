Meteo, 4 maggio con miglioramento al Sud ma la tregua sarà breve

Questa settimana proseguirà all’insegna della variabilità, mentre un rinforzo finale dell’alta pressione dovrebbe regalarci un weekend di bel tempo e con un clima gradevole: entro venerdì, le regioni settentrionali rimarranno esposte al passaggio di perturbazioni atlantiche, mentre le Isole Maggiori e il Sud peninsulare sentiranno l’influenza di impulsi perturbati in risalita dal Nord Africa. Intanto le prossime ore potremmo definirle di relativa tregua con poche piogge, fatta eccezione della Sardegna dove non mancheranno i rovesci a causa della perturbazione n.3 di maggio in avvicinamento. Mercoledì 5 maggio la perturbazione n.4 del mese riguarderà invece il Nord, specialmente i settori di montagna. La stessa dinamica dovrebbe ripetersi tra giovedì e venerdì, con la perturbazione n.5 verso le nostre regioni settentrionali, mentre un altro impulso nord africano dovrebbe puntare le regioni meridionali. Tra, sabato e domenica, l’anticiclone nord-africano avrà il compito di smorzare questa dinamica per garantire un fine settimana più stabile e soleggiato. Considerata la grande variabilità atmosferica e le numerose perturbazioni in gioco, vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti per conferme e ulteriori dettagli.

Previsioni meteo per martedì 4 maggio

Giornata tra sole e nuvole al Nord, dove le nubi tenderanno ad addensarsi soprattutto a ridosso dei rilievi ma con poche piogge. Altrove cieli inizialmente in prevalenza poco nuvolosi, ma con un aumento progressivo delle nubi a partire dal settore tirrenico: dal pomeriggio piogge sparse tra Lazio, Campania e settori interni del Centro-sud. Cielo solo parzialmente nuvoloso in Sicilia, mentre in Sardegna giornata a tratti coperta con rischio di piogge più diffuso.



Temperature massime senza grandi variazioni, quasi ovunque in leggero aumento, fatta eccezione per la Sardegna dove i valori registreranno un lieve calo; in generale valori vicini ai valori medi stagionali.

Previsioni meteo per giovedì 5 maggio

Tempo in peggioramento sulle regioni settentrionali con locali piogge o rovesci principalmente sulle Alpi centro-orientali e con limite della neve elevato, oltre i 2000 metri. Qualche fenomeno più sporadico sarà possibile nelle zone pedemontane della Lombardia, del Nord-Est e nell’entroterra dell’alta Toscana. Intanto rapido passaggio di piogge sparse tra Sicilia e Centro-sud.



Temperature minime per lo più in aumento, massime in calo sul basso Lazio, al Sud, Sicilia e all’estremo Nord-Est. Venti in temporaneo rinforzo, fino a moderati sul Ligure, alto Adriatico, Ionio e in Sicilia dove i mari tenderanno a diventare mossi.