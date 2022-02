Meteo, 4 febbraio con qualche pioggia ma la siccità al Nord resta grave

Fase meteo segnata dall'assenza di perturbazioni sul Nord Italia. Molto probabilmente almeno fino alla metà della prossima settimana, le perturbazioni continueranno infatti a evitare il Nord Italia, dove quindi insisterà la fase meteo stabile e siccitosa e ci si avvia verso i 60 giorni senza piogge o nevicate significative. Una perturbazione (la n.1 di febbraio) coinvolgerà solo in modo marginale il nostro Paese tra venerdì4 febbraio e sabato 6, con scarsi effetti in termini di precipitazioni limitati ad alcuni settori peninsulari. Domenica 6 febbraio la situazione migliorerà con prevalenza di sole e clima relativamente mite.

Le previsioni meteo per venerdì 4 febbraio

Venerdì in generale bello sulle zone alpine. Cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel resto del Paese, con nuvolosità più densa, di tipo basso e stratificato associata anche a locali nebbie, su Pianura Padana, coste dell’alto Adriatico, Liguria e regioni tirreniche, dove saranno possibili alcune pioviggini o piogge molto deboli.



Temperature minime in generale rialzo; massime in lieve calo al Centro-Nord, in rialzo al Sud. Venti da ovest o di Maestrale sulla Sardegna, altrove si disporranno dai quadranti meridionali, moderati tra il Canale di Sicilia, lo Ionio e il basso Adriatico.

Le previsioni meteo per sabato 5 febbraio

Sabato tempo nel complesso ancora soleggiato al Nord con possibili nebbie al mattino sulla Val Padana e sull’Alto Adriatico ma in graduale diradamento durante il giorno. Al Centrosud qualche schiarita su medio e basso Adriatico e Calabria. Nel resto del settore maggiore nuvolosità con qualche pioggia breve e occasionale su Marche e coste orientali della Sardegna. Tra pomeriggio e sera qualche pioggia anche su Abruzzo, Molise, Foggiano e Irpinia.

Temperature minime in lieve calo al Nordovest, in aumento in Emilia, al Sud e nelle Isole. Massime in aumento al Nordovest e nelle Venezie, in lieve calo su medio Adriatico e Sardegna. Si farà sentire ancora il Maestrale su basso Tirreno e Isole, con forti raffiche in Sardegna. Possibili rinforzi anche in Adriatico e di Foehn nelle valli alpine