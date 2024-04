Meteo, 4 aprile più stabile poi scatta il caldo anomalo

La debole perturbazione n.1 del mese di aprile che ha attraversato il nostro paese si è allontanata verso est favorendo un miglioramento del tempo. Seguirà, da giovedì 4 aprile, un graduale rinforzo dell’alta pressione che riporterà condizioni di tempo stabile con un generale rialzo termico, inizialmente non molto pronunciato, ma destinato a divenire particolarmente evidente nel fine settimana, quando l’area anticiclonica assumerà una chiara componente nord-africana. La massa d’aria calda che l’accompagnerà, risalirà verso molti Paesi europei e insisterà fra l’Italia e l’Europa orientale anche all’inizio della prossima settimana mantenendo un clima da primavera inoltrata e localmente anche da inizio estate: saranno possibili picchi prossimi ai 30 gradi sulle nostre regioni meridionali e lo zero termico salirà verso i 4000 metri di quota.

Le previsioni meteo del 4 aprile

Al mattino nubi compatte tra Liguria, Toscana e zone interne del Centro, solo in parziale diradamento nel corso della giornata; non è esclusa qualche sporadica pioggia tra la Riviera di Levante e l’estremo nordovest della Toscana. Maggiori schiarite sul resto del Paese, a parte il transito di un po’ di nuvole fra pomeriggio e sera al Nord. Temperature massime in aumento con valori per lo più tra 17 e 23 gradi. Venti deboli, con qualche rinforzo di Libeccio sul Mar Ligure e di Maestrale intorno al Canale d’Otranto con i rispettivi mari un po’ mossi.

Le previsioni meteo del 5 aprile

Nubi sparse al Nord-Ovest e sulle Venezie, tempo più soleggiato in tutto il resto d’Italia, a parte il transito di qualche velatura. Al mattino non è escluso qualche piovasco sulla Liguria centrale e banchi di nebbia fra bassa Toscana, Umbria e alto Lazio. Temperature in ulteriore leggero aumento con valori massimi in generale fra 18 e 23 gradi e punte di 24-25 gradi sulle isole maggiori. Venti deboli, salvo dei moderati rinforzi da est nel Canale di Sardegna con il mare tendente a diventare mosso nel corso della giornata.