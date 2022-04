Meteo, 4 aprile con qualche pioggia e freddo, da martedì rialzo termico

Nei primi giorni della nuova settimana aumenterà gradualmente la stabilità atmosferica, grazie a un progressivo rialzo della pressione atmosferica e al definitivo allontanamento della perturbazione numero 1 di aprile. Quindi lunedì 4 aprile ultime piogge residue, più che altro concentrate al Sud e Isole, e martedì tempo bello in quasi tutta Italia; anche le temperature risaliranno rapidamente verso valori normali per il periodo. Tra mercoledì e giovedì però è molto probabile il passaggio di una debole perturbazione che, proveniente dalla Penisola Iberica (la numero 2 di aprile), attraverserà prima la Sardegna e poi anche il Centro-Sud, dove riporterà nuvole e qualche pioggia.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 4 aprile

Lunedì nuvole in tutta Italia, a alternate a sprazzi di tempo bello, specie al Centro-Nord. Nel corso del giorno piogge, per lo più deboli e isolate, su regioni meridionali, zone interne dell’Abruzzo e Alta Lombardia; qualche nevicata sulle zone appenniniche oltre 1200 metri. Temperature massime in generale aumento, ma ancora al di sotto della norma, specie al Centro-Nord e Sardegna. Venti moderati da est su Ionio e attorno alle Isole, per lo più deboli altrove.

Previsioni meteo per martedì 5 aprile

Martedì nuvole residue al Sud, ma in generale senza piogge. Bel tempo nel resto d’Italia, con appena qualche temporaneo annuvolamento su zone alpine, Friuli e Sardegna. Temperature massime ovunque in sensibile aumento e vicine ai valori medi stagionali.