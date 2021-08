Meteo, due perturbazioni in arrivo tra il 3 e il 4 agosto

L'anticiclone africano resisterà sulle regioni meridionali anche nei prossimi giorni, mentre il Nord risentirà ancora di correnti instabili che influenzeranno le condizioni meteo almeno fino a metà della prossima settimana.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

Due perturbazioni investiranno l'Italia tra martedì 3 agosto e mercoledì 4. Nel mirino soprattutto il Nord, che ancora una volta rischia di dover affrontare fenomeni di forte intensità e vivrà un clima più fresco della media. Insiste invece il caldo intenso al Sud, nella morsa del rovente anticiclone africano.

In particolare, martedì 3 agosto una prima perturbazione irromperà sulle nostre regioni settentrionali, determinando condizioni meteo instabili in tutto il settore. Piogge e temporali raggiungeranno dapprima il Nord-Ovest per poi estendersi praticamente su tutte le regioni settentrionali, risultando meno probabili solo in Emilia Romagna. Le nuvole aumenteranno anche in parte del Centro-Sud e qualche episodio di instabilità potrebbe interessare anche la Sardegna, il sud del Lazio, l'Appennino abruzzese e il Molise. Prevarrà il sole all'estremo Sud e in Sicilia, dove il clima sarà ancora rovente, con punte massime localmente superiori ai 40 gradi. Le temperature caleranno invece nelle zone interessate dal maltempo, e saranno inferiori alla media soprattutto al Nord-Ovest.

Mercoledì 4 agosto arriverà un nuovo sistema perturbato: nel mirino ci sarà di nuovo il Nord, e ancora una volta saranno possibili fenomeni localmente intensi. Verso la fine della giornata precipitazioni isolate raggiungeranno anche parte del Centro Italia, mentre al Sud e in Sicilia la scena meteo resterà dominata dal sole e da un caldo estremamente intenso.

Secondo la tendenza meteo quella di mercoledì sarà probabilmente l'ultima giornata rovente per le nostre regioni meridionali, che giovedì dovrebbero essere raggiunte da correnti meno calde.