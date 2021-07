Fine settimana con l’Italia divisa in due dalle condizioni meteo. Il Nord infatti subirà l’ennesimo assalto delle fresche correnti atlantiche: oltre a favorire un sensibile calo delle temperature, porteranno numerosi temporali, specie tra la fine di sabato e la prima parte di domani.

Al Sud invece insisterà l’alta pressione di matrice africana, sempre accompagnata da prevalenza di tempo soleggiato e caldo afoso intenso, addirittura in ulteriore aumento, con diversi picchi oltre 40 gradi. Nel mezzo le regioni centrali, dove si alterneranno fasi soleggiate e momenti nuvolosi, comunque con poche piogge e con un caldo sempre piuttosto intenso, sebbene con valori meno alti rispetto al Sud.

Le previsioni meteo per sabato 31 luglio

Sabato mattinata con un po’ di nuvole al Nord-Ovest e sulle Alpi orientali, ma in generale senza piogge; tanto sole altrove. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento su gran parte del Nord, con temporali sparsi sulle Alpi e locali sconfinamenti sulle pianure di Piemonte e Lombardia; sempre bello nel resto d’Italia. In serata rovesci e temporali sparsi su quasi tutte le regioni settentrionali, eccetto Emilia e Romagna.

Temperature massime per lo più stazionarie o in lieve diminuzione, ancora nel complesso elevate. Il caldo è intenso soprattutto al Sud, dove sono attese punte oltre i 40 gradi.

Le previsioni meteo per domenica 1 agosto

Il cielo sarà nuvoloso al Nord, con rovesci e temporali sparsi tutte le regioni, specie al mattino. Tra la notte e la mattinata ci sarà il rischio di fenomeni localmente intensi e situazioni critiche.

Alternanza tra sole e nuvole nelle regioni centrali e in Sardegna, con isolati rovesci e temporali sulle zone interne del Centro. Bel tempo al Sud.

Temperature massime in calo al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna; caldo in ulteriore aumento al Sud, con punte oltre i 40 gradi soprattutto in Puglia e Sicilia.