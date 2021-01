Meteo, 31 dicembre a rischio maltempo per molte regioni

L'ultima perturbazione di gennaio avanza sull'Italia: tra sabato sera e la notte successiva porterà piogge localmente intense e influenzerà le condizioni meteo in molte regioni anche nella giornata di domenica

Dopo una prima parte di sabato all’insegna di condizioni meteo stabili e prevalenza di bel tempo stiamo per assistere a un rapido peggioramento dovuto all’arrivo della perturbazione numero 14 di gennaio, che entro sera riporterà numerose piogge al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, con fenomeni localmente intensi e nevicate ad alta quota sulle Alpi.

Gli effetti di questa perturbazione si faranno sentire anche nella giornata di domenica 31 gennaio, quando la pioggia insisterà ad inizio giornata al Nord-Est e coinvolgerà gran parte del Centro-Sud, soprattutto le regioni del versante tirrenico. Nevicherà su Alpi e Appennino a quote più basse rispetto al giorno precedente.

L’aria più fredda che da domenica seguirà questa perturbazione favorirà un nuovo calo termico, con le temperature che temporaneamente torneranno su valori normali per il periodo. All’inizio della prossima settimana arriverà un altro sistema nuvoloso, la prima perturbazione di febbraio, che tuttavia coinvolgerà solo alcune zone dell’Italia, facendo sentire i suoi effetti principalmente sulle Isole maggiori e nel settore del basso Tirreno.

Le previsioni meteo per domenica 31 gennaio

Domani osserveremo ancora molte nuvole sull’Italia, ma con graduali e ampie schiarite su Nord-Ovest e Trentino Alto Adige. Piogge da deboli a localmente moderate insisteranno per gran parte del giorno su Umbria, Marche, Lazio, Campania, ovest della Basilicata, Calabria tirrenica e Sardegna. Al mattino piogge sparse anche al Nord-Est, Toscana, Puglia, Basilicata orientale, Calabria ionica e Sicilia ma in rapida attenuazione. Neve oltre 800-1200 metri su Alpi orientali e nord Appennino, al di sopra di 1400-1500 metri sull’Appennino centrale.

Temperature massime ovunque in diminuzione. Ventoso su alto Adriatico per venti di Bora e in gran parte del Centro-Sud mediamente da ovest; in particolare in Sardegna, Sicilia e Mar Tirreno centro-meridionale soffieranno venti occidentali fino a molto forti o burrascosi con mari agitati.

Le previsioni meteo per lunedì 1 febbraio

Prevarranno le nuvole su gran parte dell’Italia, con schiarite più ampie e durature nell’estremo Nord-Est e sul versante adriatico del Centro-Sud.

Piogge sparse a tratti moderate in Sardegna, sud ed ovest della Sicilia, Campania e Calabria tirrenica; quota neve in Sila intorno a 1500 metri. Nevicate in Val d’Aosta e Alpi di confine del Piemonte oltre 1000-1300 metri. Non esclusa qualche pioggia sulla Toscana occidentale.

Temperature del mattino in generale calo, specie al Nord-Est e al Centro. Massime in calo al Nord-Ovest, senza grandi variazioni nel resto d’Italia. Venti da moderati a tesi da ovest o sud-ovest su Isole maggiori, Tirreno centro-meridionale e Ionio; mari da mossi a localmente agitati.