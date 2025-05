Meteo, 22 maggio a rischio nubifragi: ecco dove

Giovedì, un altro sistema nuvoloso (perturbazione n.7) raggiungerà le regioni settentrionali estendendosi, poi, anche a quelle centrali. La sua azione sarà piuttosto incisiva per via delle piogge intense e dei forti temporali che ne accompagneranno il tragitto, specialmente al Nord dove non si escludono dei nubifragi. Venerdì il Nord-Est e il Centro saranno ancora soggetti ai residui effetti della perturbazione che, nel frattempo, tenderà ad allontanarsi gradualmente. Nel fine settimana è probabile il transito di un’altra perturbazione in arrivo dal Nord Africa, che si limiterà a lambire solo l’estremo Sud, mentre nel resto d’Italia prevarrà il tempo stabile, a parte dei brevi temporali pomeridiani sui monti limitatamente alla giornata di sabato. Le temperature oscilleranno fra valori nella media o un po’ sotto al Centro-Nord, mentre al Meridione fino a venerdì il clima sarà ancora mite o a tratti caldo, in attesa di un calo termico nel corso del weekend.

Previsioni meteo per giovedì 22 maggio

Giornata di maltempo sulle regioni settentrionali, con forti piogge, temporali e possibili locali nubifragi, meno diffusi e insistenti sull’Emilia Romagna centro-orientale. Quota neve intorno a 1800-2000 metri sulle Alpi. Tendenza a un miglioramento in serata all’estremo Nord-Ovest. Tempo inizialmente stabile al Centro-Sud, con solo un po’ di nuvole nelle regioni tirreniche; nel pomeriggio qualche rovescio o breve temporale potrà spingersi su Toscana e Umbria, fino a estendersi in serata anche a Marche, Lazio e Abruzzo. Brusco calo termico al Nord con valori inferiori alla norma; ancora punte di 26-29 gradi, invece, al Sud e in Sicilia. Ventoso sui mari di ponente, in Liguria e al Centro.

Previsioni meteo per venerdì 23 maggio

Al mattino ampie schiarite al Nord-Ovest e in Puglia. Nuvole altrove con piogge su medio-alto Adriatico e zone interne del Centro-Sud. Nel pomeriggio isolati rovesci o brevi temporali su Alpi Marittime, Prealpi lombarde e orientali, Friuli, zone interne del Centro e rilievi orientali della Sicilia. Tempo più stabile con maggiori schiarite altrove. Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo al Centro; ancora punte intorno ai 27 gradi al Sud e Isole. Venti in parziale attenuazione.