Meteo, 30 ottobre con lenta attenuazione delle piogge al Sud

La situazione è destinata gradualmente a migliorare nel corso della giornata su Calabria e Sicilia dopo il forte maltempo di venerdì 29 determinato dal TLC (Tropical-Like-Cyclone) denominato anche Medicane; nelle prossime ore tenderà ad allontanarsi verso il Mar Libico, perdendo potenza. Nel frattempo, l’ultima perturbazione di ottobre, la numero 6, raggiungerà oggi le regioni di Nordovest dove nel fine settimana sono attese locali e deboli piogge. Domenica questa stessa perturbazione porterà maltempo anche in Sardegna con piogge diffuse e temporali per poi estendersi nella seconda parte della giornata a Sicilia e Calabria. Un’altra e più intensa perturbazione atlantica, la numero 1 di novembre, è attesa nel giorno di Ognissanti sulle regioni del Centro-Nord.

Previsioni meteo per sabato 30 ottobre

Sabato parziale miglioramento con fenomeni in attenuazione ma ancora possibili tra Calabria e Sicilia orientale. Nuvolosità in addensamento sin dal mattino sulle regioni di Nordovest, con le prime precipitazioni da metà giornata, nevose sulle Alpi occidentali oltre 2000 metri. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese, con tendenza ad un aumento delle nubi sulla Sardegna e qualche modesto banco nuvoloso sulle regioni del medio Adriatico.



Temperature: massime in calo all’estremo Nordovest, senza variazioni di rilievo altrove. Venti: ancora fino a tempestosi tra il settore est del Canale di Sicilia e lo Ionio meridionale dove i mari resteranno agitati o molto agitati; raffiche fino a 50-60 Km/h su bassa Calabria e Sicilia ionica, ma in indebolimento a fine giornata.

Previsioni meteo per domenica 31 ottobre

Domenica in mattinata ancora qualche ampia schiarita tra Puglia, Basilicata e nord della Calabria, ma con nubi in aumento dal pomeriggio. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto, con precipitazioni inizialmente più probabili su regioni di Nordovest e Sardegna. Nella seconda parte del giorno i fenomeni si estenderanno a Emilia Romagna, regioni centrali, Campania, Calabria meridionale e Sicilia.



Temperature: massime in lieve calo al Nord e sulla Toscana; punte intorno ai 20 gradi al Sud e sulle Isole. Venti di Scirocco in rinforzo, moderati o tesi sui mari di ponente. Mari: mossi quelli attorno alla Sardegna, l’alto Tirreno e il Ligure.