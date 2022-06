Meteo, 30 giugno rovente: le zone a rischio 40 gradi

Nella seconda parte della settimana l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano insisterà con decisione sul nostro Paese, dove trascinerà roventi correnti di origine sahariana: ci attendono quindi giornate nel complesso soleggiate e caratterizzate da caldo afoso intenso. In particolare, nei prossimi giorni, il caldo risulterà intenso soprattutto al Centro-Sud e Isole, con massime diffusamente oltre i 34 gradi e diversi picchi fino a 40 gradi, e la regione più bollente sarà la Sicilia, dove sono probabili dei picchi fino a 42-43 gradi. Quando finirà questo periodo rovente? In base alle proiezioni odierne è possibile una generale e importante attenuazione del caldo nella parte centrale della prossima settimana.

Previsioni meteo per giovedì 30 giugno

Giovedì al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle Alpi, con la formazione di isolati temporali; sempre in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in leggera diminuzione all’estremo Sud, nel complesso in lieve aumento altrove: caldo intenso soprattutto al Centro-Sud e Isole.

Previsioni meteo per venerdì 1 luglio

Venerdì alternanza tra sole e nuvole in gran parte del Nord, con isolati rovesci e temporali sulle Alpi. Bello e soleggiato altrove. Temperature massime in leggera diminuzione in gran parte del Nord, a eccezione di Emilia e Romagna, dove rimarranno pressochè invariate; caldo in aumento invece nel resto d’Italia, intenso soprattutto in Sicilia, dove sono attesi picchi intorno ai 40 gradi.