Meteo 30 dicembre: molte nubi! San Silvestro e Capodanno con piogge e neve

L’ultimo fine settimana dell’anno comincerà di nuovo con tempo stabile, ma caratterizzato dalla presenza di nubi compatte soprattutto sulle zone pianeggianti e costiere del Nord e buona parte del Centro-Sud, e clima relativamente mite per il periodo; e questo per via delle correnti temperate e umide atlantiche che stanno gradualmente prendendo il posto dell’alta pressione, costretta a ritirarsi verso sud.

Domenica 31 (San Silvestro), invece, le correnti ondulate occidentali si intensificheranno e trascineranno verso l’Italia una veloce perturbazione (la n.8 di dicembre) che porterà un peggioramento con il ritorno della pioggia in parte del Nord e sulle regioni tirreniche e nevicate sulle Alpi oltre i 1200 metri. Il transito del sistema nuvoloso verrà seguito da un rinforzo dei venti da ovest o sud-ovest con conseguente mantenimento delle temperature su livelli generalmente sopra la media anche nelle ore notturne quando difficilmente si potranno osservare delle gelate alle basse quote.

Lunedì 1 gennaio (Capodanno) la coda della perturbazione potrebbe lasciare qualche residua pioggia su parte del Sud, mentre altrove la situazione dovrebbe tornare più stabile. Le correnti atlantiche dovrebbero insistere anche nelle giornate successive che continueranno a vedere una prevalenza di nuvole, poche precipitazioni e clima mite. Solo dopo l’Epifania sembra probabile un cambio della circolazione atmosferica con l’arrivo di masse d’aria più fredda che determineranno un generale calo termico e il ritorno a condizioni meteorologiche più in linea con la norma.

Le previsioni meteo per sabato 30 dicembre

Ampi rasserenamenti sulle Alpi e, in giornata, anche nell’alta pianura Padana. Molte nuvole nel resto del Paese, salvo qualche temporanea schiarita sul medio Adriatico.

Possibili deboli piogge su Levante Ligure, Toscana e verso sera in forma isolata anche sulla pianura Padana orientale e il settore dell’alto Adriatico. Temperature massime per lo più stazionarie con valori sempre superiori alla norma. Venti deboli.

Le previsioni meteo per domenica 31 dicembre

Schiarite sul medio Adriatico e nella Sardegna orientale. Prevalenza di nuvole altrove con piogge inizialmente isolate e deboli su Liguria, Lombardia, Emilia, Venezie e Toscana, ma tendenti a divenire più diffuse e localmente moderate dal pomeriggio.

Nevicate oltre 1200-1500 metri lungo l’arco alpino. Locali piogge possibili anche nel versante tirrenico della penisola e sulla Sardegna occidentale, più probabili fra pomeriggio e sera. Temperature ancora oltre la media, solo in lieve calo nei valori massimi sulle Alpi e al Nord-Ovest. Venti meridionali in graduale rinforzo sui mari.