Meteo: 30 aprile con prime piogge. Molti temporali il Primo Maggio: le zone coinvolte

Nel corso della giornata odierna (martedì 30 aprile) assisteremo ad un lento e graduale peggioramento a partire dalla Sardegna e, a fine giornata, anche al Nord-Ovest e in Toscana per l’arrivo della perturbazione numero 10 di aprile; nel resto d’Italia sarà una giornata ancora soleggiata e molto calda per il periodo.

Mercoledì Primo Maggio la perturbazione attraverserà gran parte dell’Italia, portando anche molti temporali, specie sul versante tirrenico e in Sardegna. Il tempo resterà instabile, a tratti perturbato, anche tra giovedì 2 e venerdì 3. In questa fase il peggioramento delle condizioni meteorologiche determinerà un ridimensionamento delle temperature, previsto già mercoledì soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche dove torneremo vicini o leggermente sotto le medie stagionali.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 30 aprile

Nubi in aumento fin dal mattino all’estremo Nord-Ovest e nelle Isole maggiori; prime piogge nel pomeriggio sulle Alpi occidentali e rovesci in Sardegna. Altrove tempo in prevalenza soleggiato, a parte della nuvolosità su Alpi, Lombardia, interno del Centro e Calabria. In serata piogge sparse in Piemonte e Liguria; nella notte anche in Toscana; forti temporali in Sardegna.

Temperature massime intorno ai 20 gradi in Piemonte; punte di 26-28 gradi al Nord-Est, al Centro-Sud e in Sicilia. Venti moderati di Scirocco in Sicilia e Sardegna, deboli altrove. Mossi il Canale di Sicilia e i mari intorno alla Sardegna.

Le previsioni per mercoledì, Primo Maggio

Mattinata con piogge e rovesci al Nord-Ovest, Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio; qualche pioggia anche in Sicilia; nel corso della giornata condizioni in peggioramento con rischio di temporali nelle regioni tirreniche fino alla Calabria tirrenica e con piogge in estensione alle regioni adriatiche e al Nord-Est (i settori adriatici e ionici resteranno ai margini del maltempo).

Entro sera miglioramento in Sardegna e Sicilia. Temperature minime in aumento; massime in generale calo, anche 4/5 gradi in meno sul Centro-Nord. Giornata ventosa.