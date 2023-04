Tempo in peggioramento: entro il 1 maggio piogge diffuse e intense in tutta Italia. Le previsioni meteo

Il nucleo più attivo della perturbazione in transito sta avanzando sull’Italia: nella giornata di oggi provocherà un graduale peggioramento del tempo a partire dai settori occidentali del Paese, per poi estendersi anche al versante adriatico entro la sera e la notte, insistendo anche nella giornata di lunedì 1 Maggio con una fase di maltempo diffuso e in qualche caso intenso.

Piogge e rovesci localmente intensi investiranno infatti quasi tutte le nostre regioni, e solo nelle Isole Maggiori si prevedono poche precipitazioni alternate anche a delle schiarite. Il sistema perturbato si muoverà molto lentamente e sarà associato ad un vortice ciclonico che rimarrà posizionato a ridosso dell’Italia per diversi giorni anche durante la prossima settimana: martedì tempo in miglioramento solo nell’estremo Nord-Ovest, ancora molte nuvole e piogge nel resto d’Italia.

Le previsioni per domenica 30 aprile

Nuvole in aumento in tutte le regioni con un cielo in prevalenza molto nuvoloso entro il pomeriggio; resistono delle parziali chiarite solo in Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Piogge e rovesci fin dal mattino in Piemonte, Valle d’Aosta, alta Lombardia e, a carattere isolato, in Umbria, Toscana, Puglia; nel pomeriggio piogge in estensione a settori alpini, Liguria, regioni tirreniche e interne del Centro-Sud e sulle due Isole maggiori, con locali temporali. Temperature massime in calo quasi ovunque. Venti moderati nel Tirreno e in Sardegna, con mari mossi.

Le previsioni per lunedì 1 maggio

Per Sardegna e Sicilia si profila una giornata variabile tra annuvolamenti e schiarite e con poche piogge di rilievo, più probabili nel nordest della Sicilia. Sarà invece un Primo Maggio molto nuvoloso e piovoso nel resto d’Italia.

Piogge più diffuse, intense e insistenti sul Centro-Sud peninsulare con anche il rischio di intensi rovesci e temporali tra basso Lazio, Campania e nord della Calabria. Temperature in generale calo: valori per lo più tra 14 e 18 gradi al Centro-Nord, tra 18 e 22 gradi al Sud e Isole con punte di 23-24 in Sardegna e Sicilia. Venti moderati o tesi intorno ad un centro di bassa pressione posizionato sul Tirreno.