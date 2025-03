Meteo, 30-31 marzo con nuova fase instabile: le previsioni

Tempo in miglioramento e clima primaverile domenica 30 marzo al Nord e in gran parte del Centro, mentre l’instabilità prosegue soprattutto al Sud e in Sicilia, dove non mancheranno dei temporali localmente anche forti, a causa della perturbazione numero 14 del mese, in grado di alimentare il maltempo in queste regioni e di attivare un’intensa ventilazione settentrionale sui mari di ponente. Nella giornata di lunedì un altro fronte freddo (perturbazione nr. 15) in discesa dal Nord Europa e diretto verso i Balcani, attraverserà rapidamente la nostra Penisola con effetti fino a mercoledì sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e in Sicilia. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato nel resto del Paese.

Previsioni meteo per oggi, domenica 30 marzo



Domenica cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord, in Toscana e Lazio, ma con più nubi a inizio giornata in Liguria e lungo il versante adriatico. Dal pomeriggio schiarite anche in Umbria e sulle coste centrali adriatiche. Nuvolosità irregolare nel resto del Paese, con qualche pioggia al mattino in Molise, regioni meridionali e Sardegna nord-orientale; nel pomeriggio rovesci e temporali in sviluppo al Sud e in Sicilia, localmente forti in Basilicata, Calabria e nell’isola. Di sera migliora ovunque, a parte residue piogge in Calabria. Temperature minime in calo al Nord; massime in sensibile rialzo al Nord e al Centro. Venti settentrionali da moderati a forti su alto Adriatico, regioni centrali, Sardegna e mari di ponente; ventoso a tratti anche sulle Alpi.

Previsioni meteo per lunedì 31 marzo

Al mattino molte nubi con piogge e rovesci nelle regioni adriatiche, dalla Romagna fino alla Puglia e nelle zone interne del Centro-Sud; piogge più isolate tra basso Lazio e Campania e in Sicilia. Neve sui rilievi abruzzesi dai 1600 metri. Ampi rasserenamenti al Nord, in Toscana; poche nubi in Sardegna. Dal pomeriggio migliora nelle regioni centrali, mentre l’instabilità si accentua al Sud e in Sicilia, con rovesci e temporali anche forti. Temperature massime di nuovo in contenuta diminuzione al Centro-Nord. Giornata ventosa per venti dai quadranti settentrionali, con rischio di forti raffiche al Nord-Est e in Appennino.