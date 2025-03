Meteo: oggi (3 marzo) residua instabilità! Poi sole e clima da inizio aprile

Nelle prossime ore di questo lunedì 3 marzo residua instabilità all’estremo Sud e sulle nostre due Isole Maggiori, poi da domani (martedì 4 marzo) e per diversi giorni, l’alta pressione si rafforzerà ulteriormente e proteggerà l’intero Paese dal passaggio di nuove perturbazioni. Situazione che non riguarderà solo l’Italia: la robusta area di alta pressione sarà protagonista su gran parte del continente, specialmente sul settore centro-orientale.

Ci aspettano, quindi, giornate in prevalenza stabili, soleggiate e con temperature ovunque in crescita: soprattutto da metà settimana i valori si attesteranno al di sopra della norma anche di 4/8 gradi (il clima sarà mite nelle ore pomeridiane con temperature tipiche di inizio aprile). Caldo anche in montagna, con lo zero termico sulle Alpi che si porterà tra i 2300 e 2700 metri di quota.

La tendenza per il fine settimana resta incerta: si delinea un lento indebolimento dell’alta pressione, con un possibile peggioramento tra domenica 9 marzo e l’inizio della prossima settimana. Per confermare e definire questa evoluzione vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 3 marzo)

Nuvolosità variabile e irregolare in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Isole maggiori con alternanza tra sole e temporanei annuvolamenti. Nel pomeriggio possibili isolati piovaschi nelle zone interne appenniniche della Calabria meridionale, in Sicilia e Sardegna. Soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature massime stazionarie sulle Isole, in leggero calo al Sud, in lieve crescita al Centro-Nord. Venti in attenuazione: soffieranno da deboli a moderati da nord o nordest, fino a tesi tra Puglia meridionale e Ionio. Poco mossi l’alto Adriatico, il Tirreno sotto costa e il mar Ligure di levante; mossi o molto mossi glia altri mari.

Le previsioni meteo per martedì 4 marzo

Giornata nel complesso soleggiata e con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche annuvolamento in più, comunque variabile e irregolare, nelle zone interne del Sud, in Calabria, Sicilia e Sardegna ma con basso rischio di piogge.

Temperature minime in ulteriore lieve calo su regioni centrali tirreniche, al Sud e Isole maggiori; massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli, salvo moderati rinforzi di Scirocco nel Canale di Sardegna e da nordest sullo Ionio meridionale. Mossi lo Ionio, il Canale di Sicilia e il Canale di Sardegna, l’estremo settore di ponente del mar Ligure; in prevalenza poco mossi gli altri mari.