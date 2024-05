Meteo: 3 maggio con molti temporali e clima fresco. Fino a quando?

L’ultima perturbazione è oramai in fase di allontanamento, ma lascia dietro di sé un’atmosfera ancora decisamente instabile, che nelle prossime ore favorirà la formazione di numerosi temporali, soprattutto al Nordest, regioni centrali e basso versante tirrenico; la giornata risulterà anche relativamente fresca, con temperature massime al di sotto della norma in molte località. Nel fine settimana la situazione tenderà a una maggior stabilità, grazie all’alta pressione che si avvicinerà all’Italia.

In particolare sabato 4 maggio, nonostante la diffusa presenza di nuvole, le piogge saranno poche e per lo più confinate sulle zone montuose, mentre domenica 5 il tempo risulterà in prevalenza soleggiato; anche le temperature saliranno sensibilmente in tutta Italia, portandosi nuovamente, nella giornata di domenica, al di sopra della norma in molte aree del Paese. Un nuovo peggioramento del tempo, specie al Centro-Nord, è invece probabile tra la fine di lunedì 6 e la giornata di martedì 7, con l’arrivo di un'altra perturbazione.

Le previsioni meteo per venerdì 3 maggio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in Sicilia e Sardegna. Piuttosto nuvoloso sul resto d’Italia: nel corso del giorno rovesci e temporali bagneranno qua e là Alto Piemonte, Alta Lombardia, Venezie, regioni centrali, Campania, Puglia e Calabria Tirrenica; neve sulle Alpi, ma solo al di sopra di 2000 metri.

Temperature massime in ulteriore calo al Sud e regioni centrali adriatiche, in rialzo invece al Nordovest, Toscana e Sardegna. Ventoso per venti occidentali su Basso Ionio e mari di ponente.

Le previsioni meteo per sabato 4 maggio

Cielo sereno o al più poco nuvoloso sulla Sicilia. Nuvole sul resto d’Italia, ma alternate a momenti di tempo bello e con poche piogge che si concentreranno prevalentemente su Alpi e zone appenniniche.

Temperature massime in crescita in gran parte d’Italia, con un aumento più marcato nelle regioni tirreniche. Moderati venti di Maestrale al Sud.