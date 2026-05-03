FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, 3 maggio con prevalenza di sole poi fase di maltempo

Meteo, 3 maggio con prevalenza di sole poi fase di maltempo

Domenica 3 maggio prevalenza di sole e clima mite ma da lunedì si aprirà una settimana instabile con fasi piovose. Le previsioni meteo del 3-4 maggio
CLIMA3 Maggio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
CLIMA3 Maggio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Domenica 3 maggio ancora prevalenza di tempo stabile e asciutto in tutta Italia, sebbene con nuvolosità in moderato aumento al Nordovest per l’avvicinarsi di una perturbazione (la perturbazione numero 1 di maggio), mentre le temperature saliranno in quasi tutta Italia, spingendosi anche leggermente al di sopra della norma, specie al centro e al Nord. Agli inizi della prossima settimana la nuova perturbazione raggiungerà la nostra Penisola e porterà maltempo su molte regioni, con piogge che lunedì bagneranno soprattutto Nordovest, medio versante tirrenico e Sardegna, martedì gran parte del Centro-Nord, Sardegna e Campania, e mercoledì più che altro il Nord e le regioni centrali tirreniche. Per giovedì invece è atteso un parziale miglioramento del tempo. La prossima settimana le temperature, tra alti e bassi, continueranno a oscillare attorno ai valori medi stagionali.

Previsioni meteo per oggi, domenica 3 maggio

Domenica al mattino alternanza tra sole e nuvole in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ma senza piogge; in prevalenza sereno altrove. Nel pomeriggio moderato aumento della nuvolosità anche in Lombardia, comunque sempre senza piogge. Temperature massime quasi dappertutto in crescita e in generale comprese fra 19 e 26 gradi. Venti moderati settentrionali sullo Ionio e di Scirocco sulla Sardegna; altrove venti deboli.

Previsioni meteo per lunedì 4 maggio

Lunedì bel tempo in Abruzzo, Molise e regioni meridionali. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite: piogge sparse su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Occidentale e Sardegna; a carattere più isolato qualche pioggia anche su Alpi Orientali, Toscana e Lazio. Temperature massime in calo al Nord e anche al di sotto della norma al Nordovest; in crescita invece al Sud.

Ultime newsVedi tutte
Meteo, nuove perturbazioni verso il Centro-nord e caldo al Sud: la tendenza
Tendenza3 Maggio 2026
Meteo, nuove perturbazioni verso il Centro-nord e caldo al Sud: la tendenza
Anche da metà settimana prosegue il flusso di correnti sud-occidentali con precipitazioni su Sardegna e Centro-nord. La tendenza meteo dal 5-6 maggio
Meteo, 5-6 maggio con maltempo al Centro-nord: la tendenza
Tendenza2 Maggio 2026
Meteo, 5-6 maggio con maltempo al Centro-nord: la tendenza
La prossima settimana si profilano fasi di maltempo su alcuni settori del Centro-nord. Venti meridionali in rinforzo. La tendenza meteo
Meteo, da lunedì 4 maggio nuova fase instabile: la tendenza
Tendenza1 Maggio 2026
Meteo, da lunedì 4 maggio nuova fase instabile: la tendenza
Correnti umide sud-occidentali verso l'Italia la prossima settimana con fasi piovose e venti meridionali in rinforzo. La tendenza meteo dal 4 maggio
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 03 Maggio ore 14:39

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154