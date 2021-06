Meteo 3 giugno, alta pressione in rinforzo: sole e caldo in aumento

Tra oggi e domani la situazione meteo sarà segnata dal rinforzo dell'alta pressione, che proteggerà l'Italia dall'arrivo delle piogge e determinerà un aumento del caldo. Il sole avrà la meglio in gran parte del Paese, con un po’ di instabilità pomeridiana solo sulle zone montuose, e sarà accompagnato da un caldo dal sapore estivo.

Le condizioni meteo cambieranno nel fine settimana, quando l'Italia sarà raggiunta dalla prima perturbazione di giugno, che farà sentire i suoi effetti soprattutto dalla fine della giornata di sabato.

Le previsioni meteo per giovedì 3 giugno

Oggi al mattino bel tempo in gran parte d’Italia. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone montuose, con isolati rovesci o temporali sulle Alpi; sempre bello e soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature massime quasi dappertutto in leggera crescita, in generale leggermente oltre la norma al Centro-Nord, nella norma o di poco sotto al Sud e Isole. Moderati venti di Scirocco su Canale di Sardegna e Stretto di Sicilia, venti per lo più deboli altrove.

Le previsioni meteo per venerdì 4 giugno

Domani cielo nuvoloso sulle zone alpine, interessate da isolati acquazzoni e temporali, specie nelle ore centrali del giorno. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche innocua annuvolamento pomeridiano solo sull’Appennino.

Temperature massime quasi ovunque in ulteriore leggero aumento.