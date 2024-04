Meteo 3 aprile, qualche pioggia al Nord, più stabile altrove

Una debole perturbazione (la n.1 di aprile) sta attraversando le nostre regioni, determinando poche precipitazioni e solo una leggera flessione delle temperature. Seguirà, da giovedì 4 aprile, un graduale rinforzo dell’alta pressione che riporterà condizioni di tempo stabile con un generale rialzo termico, inizialmente non molto pronunciato, ma destinato a divenire particolarmente evidente nel fine settimana, quando l’area anticiclonica assumerà una chiara componente nord-africana.

La massa d’aria calda che l’accompagnerà, risalirà verso molti Paesi europei e insisterà fra l’Italia e l’Europa orientale anche all’inizio della prossima settimana mantenendo un clima da primavera inoltrata e localmente anche da inizio estate: saranno possibili picchi prossimi ai 30 gradi sulle nostre regioni meridionali e lo zero termico salirà verso i 4000 metri di quota.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 aprile

Cielo in prevalenza nuvoloso al Centro-Nord, ma con poche sporadiche precipitazioni per lo più su Alpi, Nord-Ovest, Emilia, Veneto, Friuli e alta Toscana; limite delle nevicate intorno ai 1500-1600 metri sulle Alpi. Al Sud e sulle Isole cielo poco nuvoloso o velato con qualche addensamento più esteso in Sardegna, Campania, Basilicata e Puglia. Tendenza a schiarite verso sera, salvo ancora una nuvolosità compatta fra Liguria e Toscana e all’estremo Nord-Est.

Temperature massime in diminuzione, specie al Nord. Venti deboli meridionali.

Le previsioni meteo per giovedì 4 aprile

Al mattino nubi compatte tra Liguria, Toscana e zone interne della penisola, in parziale diradamento in giornata; non è esclusa qualche sporadica pioggia nella Riviera di Levante. Maggiori schiarite sul resto del Paese. Nel pomeriggio transito di un po’ di nuvole al Nord, tempo soleggiato su gran parte del Centro-Sud.

Temperature massime in aumento con valori per lo più tra 17 e 23 gradi. Venti deboli, con qualche rinforzo di Libeccio sul Mar Ligure.