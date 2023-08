Meteo 3 agosto: Italia verso una nuova fase temporalesca, rischio di grandine e nubifragi

La seconda perturbazione del mese, di origine atlantica, che raggiungerà le nostre regioni settentrionali alla fine di giovedì, attraverserà tutta la nostra Penisola fino alla Sicilia, che verrà raggiunta sabato, e porterà al suo passaggio condizioni di instabilità con temporali anche forti, un sensibile calo termico e un deciso rinforzo dei venti, con un intenso Maestrale sabato in particolare sulle due isole maggiori.

Il caldo oltre la norma, che attualmente interessa ancora gran parte del Centro-Sud, subirà quindi una brusca interruzione ed entro sabato le temperature si porteranno quasi ovunque temporaneamente di sotto delle medie stagionali.

Le previsioni meteo per giovedì 3 agosto

Giovedì nuvolosità in aumento su Alpi centrali, Nord-Est, Liguria di Levante e alta Toscana settentrionale; ampie schiarite nel resto del Nord; tempo ancora soleggiato al Centro-Sud e in Romagna; piogge e qualche rovescio al mattino su Alpi lombarde e orientali, Triveneto e Spezzino. Tra pomeriggio e sera aumenta l’instabilità con possibili temporali su alto Piemonte, alta Lombardia e regioni di Nord-Est, con fenomeni anche di forte intensità in serata soprattutto in Friuli Venezia Giulia.

Temperature massime in aumento in pianura Padana, medio versante adriatico e Sardegna. Venti moderati o forti di Libeccio in Liguria con mare molto mosso; un po’ ventoso anche al Nord-Ovest e in Appennino.

Le previsioni meteo per venerdì 4 agosto

Venerdì tempo in peggioramento con rovesci e temporali nel corso del giorno in gran parte del Centro-Nord, localmente di forte intensità con rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche. Nuvolosità sparsa anche in Sardegna, sereno o poco nuvoloso fino al tutto il pomeriggio al Sud e in Sicilia, ma con nubi e qualche pioggia in serata nel nord dell’isola.

Temperature in sensibile calo al Nord, al Centro e in Sardegna; in temporaneo aumento all’estremo Sud e in Sicilia.

Venti di Tramontana o Maestrale in Sardegna, occidentali sul Ligure. Debole Scirocco in Adriatico. Moto ondoso in deciso aumento nei mari di ponente.