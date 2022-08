Meteo: 3 agosto con clima bollente. Quali saranno le zone più calde?

Sole e clima di nuovo bollente: l’Italia è alle prese con la quinta ondata di calore di questa eccezionale estate. A pilotarla è sempre l’alta pressione di matrice africana, in espansione verso il Mediterraneo centrale e la regione alpina. Tuttavia, è bene precisare che non sarà estrema e duratura come la precedente: da qui a domenica 7 agosto il termometro difficilmente supererà la soglia dei 37-38 gradi e gli eventuali picchi sui 40°C saranno pochi e ben localizzati. Le regioni più calde saranno inizialmente quelle occidentali, mentre il picco della canicola è atteso venerdì 5 agosto al Nord, tra sabato 6 e domenica 7 al Centro-Sud: a seguire, per la prossima settimana, si conferma per tutti un’interruzione dell’onda africana.

Dal punto di vista dell’emergenza idrica, ovviamente nessuna novità in vista, salvo la tendenza ad un’accentuazione dell’instabilità atmosferica sulle aree alpine e prealpine verso la parte finale della settimana, con un possibile coinvolgimento di alcuni settori della valle padana, ma in forma sempre isolata e ben poco utile sul fronte siccità.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 agosto

Su tutte le regioni tempo generalmente soleggiato e stabile. Gli unici annuvolamenti di rilievo interesseranno di pomeriggio le aree montuose, con la possibilità di occasionali e brevi temporali di calore sulle Alpi occidentali del Piemonte.

Temperature: massime senza grandi variazioni. Le aree più calde saranno per il momento ancora quelle tirreniche e le Isole dove si potranno toccare i 37-38 gradi. Venti deboli ovunque, salvo temporanei rinforzi di brezza, specie lungo i litorali. Mari tutti calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 4 agosto

Su tutte le regioni tempo generalmente soleggiato e molto caldo. Da metà giornata tendenza allo sviluppo di nubi cumuliformi attorno ai rilievi, associati a isolati e brevi temporali di calore nel settore alpino centro-occidentale, sull’Appennino calabrese e nelle aree interne della Sicilia.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. Valori generalmente compresi tra 30 e 36 gradi, con punte fino a 37-38 gradi nei fondovalle alpini, in Umbria e nelle aree interne del versante tirrenico. Venti deboli ovunque, salvo temporanei rinforzi di brezza, specie lungo i litorali. Mari tutti calmi o poco mossi.