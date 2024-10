Meteo, 29 ottobre stabile e con caldo anomalo: i valori previsti

È iniziata sull’Italia una lunga fase di tempo dominato dall’alta pressione e conseguente calma meteorologica, che potrebbe accompagnarci per tutta la settimana e quindi anche durante il ponte di Ognissanti. La stabilità atmosferica non riguarderà solo il nostro paese ma gran parte del continente europeo. Il tipo di circolazione atmosferica attesa favorirà da un lato un periodo di pausa dalle precipitazioni eccezionalmente abbondanti delle ultime settimane, dall’altro la comparsa delle prime nebbie della stagione in pianura padana, coste dell’Adriatico settentrionale e valli del Centro. Sotto il profilo termico, proseguirà la marcata anomalia positiva, specie al Centro-Nord dove si prevedono temperature fino a 4-5 gradi oltre le medie stagionali; nelle due Isole maggiori si potranno localmente superare i 25 gradi; lo zero termico sulle Alpi, inizialmente oltre i 3000 metri, tra giovedì e venerdì potrebbe addirittura sfiorare i 4000 metri.



Martedì. Su tutto il Paese tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Da segnalare il passaggio di alcune velature, più che altro al Centro-Sud e annuvolamenti sparsi nel sudest della Sardegna. Tra la tarda notte e l’alba formazione di nebbie sulla valle padana, lungo le coste del Veneto e dell’Emilia Romagna, in molte valli del Centro, in successivo rapido dissolvimento. Temperature: stazionarie o in lieve aumento. Caldo anomalo, con punte localmente anche oltre 25 gradi, al Centro-Sud e sulle Isole. Venti: tesi di Scirocco intorno alla Sardegna.

Mercoledì. Tempo soleggiato con un cielo in prevalenza sereno. Un po’ di nuvolosità sparsa in Sardegna con un cielo fino a nuvoloso nel settore di sudest; qualche annuvolamento variabile e irregolare anche in Sicilia, Calabria e Puglia meridionale. Attenzione nelle ore notturne e all’alba alla visibilità ridotta a causa di banchi di nebbia in pianura padana, coste dell’alto Adriatico e in molte valli del Centro. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti moderati di Scirocco su canale di Sicilia, mare e canale di Sardegna; moderato vento da nord in Adriatico e Ionio. In questi settori il mare risulterà mosso. Altrove venti deboli e mari calmi o poco mossi.