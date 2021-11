Meteo, 29 novembre con freddo, maltempo e venti molto intensi

L’Italia è alle prese con il transito di una perturbazione (la n.9 del mese), un intenso fronte di aria fredda di origine artica che scivolerà gradualmente lungo la penisola causando un sensibile calo termico e una fase di maltempo di stampo invernale, con precipitazioni più diffuse e insistenti sulle regioni centro-meridionali, venti di burrasca e mari fino a molto agitati. Nel frattempo il limite delle nevicate si abbasserà rapidamente, fino ai 500-600 metri dapprima sui rilievi del Nord e successivamente anche al Centro e sulla Sardegna. Sulle regioni settentrionali, grazie anche alle schiarite, all’inizio della nuova settimana si verificheranno le prime gelate significative della stagione fra le ore notturne e mattutine. Martedì il tempo tenderà a migliorare un po’ ovunque, a parte qualche residua precipitazione sulle regioni meridionali; sarà un’altra giornata piuttosto fredda, in attesa di un cambio della circolazione atmosferica che si concretizzerà mercoledì quando correnti più miti occidentali faranno risalire le temperature, ma riporteranno nubi e qualche pioggia sulle regioni tirreniche e le Isole. Fra giovedì e venerdì si prospetta l’arrivo di un’altra perturbazione che determinerà un’altra fase di maltempo a tratti intenso, con rischio di forti precipitazioni e venti burrascosi.

Previsioni meteo per lunedì 29 novembre

Tempo in miglioramento su gran parte del Nord, salvo ancora qualche residua e sporadica precipitazione in Val d’Aosta e in Romagna. Molte nuvole al Centro-Sud con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, meno probabili in Toscana dove tenderà a rasserenare. Fenomeni a tratti intensi lungo le coste tirreniche, nei settori occidentali delle Isole e localmente anche sulle coste del medio Adriatico. Nevicate oltre 500-800 metri sull’Appennino centrale e in Sardegna, 900-1200 metri sui rilievi del Sud e della Sicilia.



Temperature ovunque in calo: clima invernale con valori in gran parte sotto la norma. Deboli gelate al primo mattino al Nord. Venti ancora molto intensi all’estremo Sud e sulle Isole, con raffiche fino a 100 Km/h in prossimità della Sardegna.

Previsioni meteo per martedì 30 novembre

Generale miglioramento del tempo, a parte ancora qualche annuvolamento sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole con residue precipitazioni al mattino su Molise, Puglia, bassa Calabria e Sicilia nord-orientale. Qualche addensamento anche a ridosso delle Alpi centro-orientali con locali nevicate dal pomeriggio in Alto Adige. Verso sera tendenza a un aumento delle nubi sul versante tirrenico.



Temperature minime in ulteriore calo con valori sottozero al Nord e localmente anche al Centro; massime senza notevoli variazioni, sempre inferiori alla norma, specie al Centro-Sud. Ventoso per Maestrale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, fino ad agitato lo Ionio e il Canale di Sicilia.