Meteo, 29 marzo stabile poi nuova fase di maltempo: le previsioni

L’intenso vortice di bassa pressione (perturbazione numero 9 di marzo), che negli ultimi giorni ci ha regalato un vero e proprio colpo di coda dell’inverno, nelle prossime ore si allontanerà verso la Grecia, consentendo un miglioramento del tempo anche al Sud. Tuttavia, si sta già avvicinando un’altra più debole perturbazione (la numero 10 del mese) che domenica 29 marzo, nel suo movimento attraverso il cuore del continente, lambirà l’Arco Alpino, influenzando comunque solo parzialmente le condizioni meteo in Italia. Ci attende quindi una domenica piuttosto nuvolosa, ma con poche piogge e poche nevicate, mentre le temperature, in diffuso rialzo, torneranno quasi dappertutto ad avvicinarsi ai valori medi stagionali. La tendenza più aggiornata suggerisce poi, per i primi giorni della prossima settimana, il probabile arrivo di un’altra perturbazione (la numero 11 del mese) che, proveniente dal Nord Atlantico, dovrebbe portare maltempo soprattutto al Centro-Sud e, specie da martedì, un nuovo brusco abbassamento delle temperature in gran parte del Paese.

Previsioni meteo per domenica 29 marzo

Domenica al mattino prevalenza di tempo soleggiato in Campania, puglia, Basilicata e nord della Calabria, nuvole altrove: isolati piovaschi sulla Calabria Meridionale; deboli nevicate sulle Alpi Occidentali oltre 800-900 metri. Nel pomeriggio cielo sereno o al più poco nuvoloso in Valle d’Aosta, Alto Piemonte e Lombardia, alternanza tra sole e momenti nuvolosi altrove: isolati scrosci di pioggia sulla Sardegna. In serata situazione tranquilla, senza piogge o nevicate. Temperature minime in sensibile rialzo al Nord e Toscana; massime in crescita in gran parte del Paese, in generale nella norma o di poco al di sotto.

Previsioni meteo per lunedì 30 marzo

Lunedì al mattino prevalenza di tempo bello al Nordovest, regioni centrali e Sardegna; nuvole altrove, ma in generale senza piogge o nevicate. Nel pomeriggio ancora tempo in prevalenza soleggiato in Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana, piuttosto nuvoloso sul resto d’Italia: piogge isolate su zone interne del Centro, Appennino Campano, Basilicata, Calabria e Sicilia; neve sulle zone alpine di confine oltre 1000-1200 metri e sull’Appennino Abruzzese e Molisano oltre 1500 metri. Temperature minime in calo al Nord, stazionarie o in leggero aumento altrove; massime in crescita in gran parte del Centro-Sud e Sardegna, stazionarie o in leggero calo al Nord.