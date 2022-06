Meteo, 29 giugno con 40 gradi al Sud, breve tregua al Centro

La perturbazione in transito sulle regioni settentrionali (perturbazione numero 9 di giugno) nelle prossime ore porterà ancora un po’ di instabilità al Nordest, mentre i venti relativamente più freschi che la accompagnano favoriranno una parziale attenuazione del caldo anche nel Centro Italia. Si tratterà però di un calo termico solo temporaneo, perché da giovedì 30 giugno l’Anticiclone Nord-Africano tornerà a occupare con decisione tutta l’Italia, compreso il Nord, favorendo un nuovo aumento delle temperature. Nella seconda parte della settimana il caldo sarà quindi sempre intenso, in particolare al Centro-Sud e Isole, dove si potrebbe raggiungere diffusamente la soglia dei 40 gradi, specie in Sicilia, dove sono possibili picchi fino a 41-43 gradi. Quando finirà questo periodo rovente? In base alle proiezioni odierne è possibile una generale e importante attenuazione del caldo nella parte centrale della prossima settimana.

Previsioni meteo per mercoledì 29 giugno

Mercoledì alternanza tra sole e nuvole al Nord, con isolati rovesci e temporali sulle Venezie. In generale soleggiato nel resto d’Italia, con qualche annuvolamento pomeridiano solo sulle zone appenniniche. Temperature: massime in calo al Nordest, al Centro, in Campania e in Sardegna, in rialzo invece al Nordovest: altra giornata bollente al Sud, con punte fino a 40-42 gradi nei settori ionici.

Previsioni meteo per giovedì 30 giugno

Giovedì in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con appena qualche nuvola in più al Nord e lungo le coste tirreniche: durante il pomeriggio isolati temporali sulle zone alpine. Temperature massime in lieve calo al Sud (clima ancora eccezionalmente caldo, con punte di 40 gradi), stazionarie o in leggero rialzo altrove; valori ovunque sopra le medie climatiche.