Meteo, 29 gennaio: migliora al Centro-nord ma peggiora al Sud. Le previsioni

L’inverno resta lontano dall’Italia: anche quest’anno i giorni della merla si profilano senza irruzioni fredde e senza nevicate a quote basse. La massa d’aria di matrice sub-tropicale attualmente presente sopra il Mediterraneo centrale si traduce in temperature eccezionalmente miti, con un’anomalia termica anche superiore ai 10 gradi per quanto riguarda i valori notturni. La causa è del flusso umido e temperato sud-occidentale (con venti di burrasca fino a 80-90 Km/h) che in queste ore accompagna il passaggio dell’intensa perturbazione atlantica numero 9 di gennaio, il cui transito sulla Penisola va completandosi entro la fine della giornata odierna, coinvolgendo in parte anche le regioni meridionali. Per mercoledì si conferma un miglioramento del tempo al Centro-Nord, mentre un’altra veloce perturbazione (la n.10) si muoverà rapidamente dalla Spagna verso la Sicilia e il Sud Italia, dove rinnoverà l’occasione per altre piogge. La tendenza per la fine del mese e l’inizio di febbraio resta molto incerta: tra giovedì e venerdì un’altra perturbazione atlantica (la n.11), dirigendosi verso il Mediterraneo occidentale e il Nord Africa, dovrebbe coinvolgere marginalmente la Sardegna e le regioni di Nord-Ovest. Nel frattempo le temperature tenderanno a ridimensionarsi, riducendo l’anomalia e riavvicinandosi così ai valori medi del periodo.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 29 gennaio

Al Nord, su Toscana, Umbria, Marche, alto Lazio e Sardegna tempo parzialmente soleggiato, con alcuni annuvolamenti sparsi e irregolari, non associati a fenomeni, salvo brevi e occasionali tra l’estremo Levante ligure e l’alta Toscana. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso e tempo instabile in Sicilia e al Sud, con alcune precipitazioni sparse, anche sotto forma di rovesci e isolati temporali. All’alba foschie dense e banchi di nebbia sulla bassa val padana. Nella notte tendenza a peggioramento all’estremo Nord-Ovest. Temperature: minime e massime in diminuzione quasi ovunque, in qualche caso anche sensibile. Venti in attenuazione, tesi o localmente forti occidentali all’estremo Sud e sulle Isole. Mari: molto mossi i bacini di ponente.

Previsioni meteo per giovedì 30 gennaio

Giovedì al Nord-Ovest cielo molto nuvoloso o coperto con alcune deboli precipitazioni, sparse e intermittenti, nevose nelle Alpi occidentali poco sotto i 1000 metri. Nuvolosità variabile sin dal mattino su Sardegna, Toscana ed Emilia occidentale, in successiva estensione al resto del Nord, a Lazio e Umbria, ma non associata a fenomeni e intercalata da schiarite. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese. Temperature: in ulteriore calo le minime. Massime in diminuzione al Nord-Ovest, in rialzo sulla Sardegna, senza grandi variazioni altrove. Venti: moderati o tesi attorno alle Isole e sul mar Ionio. Mari: calmo o poco l’Adriatico, mossi i restanti bacini.