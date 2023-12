Meteo 29 dicembre: ancora caldo anomalo sulle Alpi! A Capodanno pioggia e vento

Fino a sabato 30 dicembre proseguiranno le attuali condizioni meteorologiche, con tempo stabile, strati compatti di nubi basse sulle zone pianeggianti e costiere del Nord e delle regioni tirreniche, e clima molto mite soprattutto in montagna. Saranno ancora le Alpi e le zone adriatiche le zone che godranno di maggiori schiarite. Questa situazione sta provocando anche un notevole accumulo degli inquinanti atmosferici in pianura Padana.

La tendenza per Capodanno si va finalmente delineando, anche se è ancora affetta da un certo grado di incertezza, e vede un cambiamento delle attuali condizioni di stabilità atmosferica per l’arrivo domenica 31 di una veloce perturbazione atlantica che porterà un peggioramento con il ritorno della poggia in parte del Nord e sulle regioni tirreniche e nevicate sulle Alpi intorno ai 1000 metri.

Le temperature tenderanno a riavvicinarsi alle media stagionale al Nord, mentre il clima si manterrà mite al Centro-Sud. Lunedì 1 gennaio la coda della perturbazione potrebbe portare qualche pioggia al Centro-Sud; dopo il suo passaggio è possibile una generale intensificazione dei venti.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 29 dicembre

Cielo poco nuvoloso sulle Alpi, lungo il medio e basso versante adriatico, in Basilicata e Calabria; nuvolosità sparsa nelle Isole. Molto nuvoloso o coperto nel resto del Nord, in Umbria, Toscana, Lazio e Campania, con qualche debole pioggia tra Levante Ligure e Toscana e temporanee schiarite nel pomeriggio in Piemonte e alta Lombardia. Temperature senza variazioni, con valori oltre le media ovunque, con clima anomalo soprattutto sulle Alpi. Venti deboli, meridionali sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per sabato 30 dicembre

Tempo soleggiato sulle Alpi, ampie schiarite anche sulla pianura piemontese e sulle Prealpi lombarde. Cielo ancora coperto in gran parte della Val Padana, Liguria, sull’alto adriatico, in Umbria e Toscana; possibili piogge tra levante Ligure e alta Toscana. Nuvolosità variabile nel resto del Paese. Temperature per lo più stazionarie. Venti deboli.