Meteo, 28 settembre con temporali al Sud e temperature in calo

L’ultima perturbazione (numero 5 del mese), oramai in allontanamento, con la sua coda martedì 28 settembre porterà comunque un aumento dell’instabilità al Sud, mentre le correnti fresche che seguono favoriranno una prima sensibile attenuazione del caldo al Sud. Nel frattempo si sta avvicinando un altro impulso di aria fresca atlantica che, nella seconda parte di martedì, causerà un graduale peggioramento del tempo al Nordovest e mercoledì un po’ di instabilità al Nordest e regioni centrali. Le temperature caleranno ulteriormente al Sud, tornando così su valori vicini alle medie stagionali in gran parte d’Italia. Tra giovedì e venerdì insisterà un po’ di instabilità al Centro-Sud, mentre al Nord le giornate saranno per lo più soleggiate.

Previsioni meteo per martedì 28 settembre

Martedì prevalenza di tempo bello al Nordest e regioni centrali tirreniche, ma con nebbie mattutine in pianura e nelle valli. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia: isolati rovesci e temporali qua e là su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria; tra sera e notte piogge, sempre per lo più a carattere isolato, in estensione su gran parte del Nordovest. Temperature massime in deciso calo al Sud, stazionarie o in lieve rialzo altrove. Moderati venti di Maestrale al Centro-Sud e Isole. Mari in generale mossi.

Previsioni meteo per mercoledì 29 settembre

Mercoledì bello e soleggiato in Sardegna. Altrove giornata tra sole e nuvole, con isolati scrosci di pioggia e temporali su Lombardia, Venezie, Appennino Settentrionale, zone interne del Centro e Calabria. Temperature massime in calo al Nord e medio versante tirrenico, in leggero rialzo nelle regioni adriatiche.