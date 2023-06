Meteo 28 giugno: s'indebolisce l'Anticiclone, ecco le zone a rischio temporali

L’Anticiclone delle Azzorre mostra segni di parziale cedimento, consentendo il passaggio di alcune perturbazioni atlantiche responsabili di una maggiore variabilità e alcuni episodi di maltempo. La prima di queste (la n.6 di giugno), ha raggiunto l’Italia martedì, e nella giornata di mercoledì 28 giugno scivolerà lungo la Penisola, allontanandosi poi verso i Balcani.

La numero 7 del mese, più attiva, investirà soprattutto il Centro-Nord tra venerdì e sabato, portando una fase temporalesca più intensa e diffusa, con il rischio di nubifragi e possibili grandinate. Assisteremo anche a un rinforzo della ventilazione e a un’attenuazione del caldo.

Le previsioni meteo per mercoledì 28 giugno

Al mattino nuvolosità variabile al Nord e medio Adriatico, con temporali in esaurimento tra basso Piemonte e Ponente Ligure; sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e isolati temporali su Alpi piemontesi, Prealpi venete, Appennino centro-settentrionale, Liguria e alta Toscana. Ancora soleggiato soprattutto al Sud e Isole. In serata locali temporali solo su Alpi occidentali, Marche e Abruzzo.

Temperature massime in lieve calo al Centro-Nord. Venti di Maestrale in Sardegna.

Le previsioni meteo per giovedì 29 giugno

Giovedì cielo irregolarmente nuvoloso sin dal mattino nel settore alpino, prealpino e al Nord-Ovest, con le ultime locali piogge su ovest Alpi, basso Piemonte e Liguria di ponente. Nel resto del Paese cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, salvo un po’ di nuvole tra Abruzzo, Molise, Irpinia, Basilicata e Puglia. Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci o brevi temporali su Alpi piemontesi, Valle d’Aosta, zone interne della Liguria e della Sardegna nel Lazio e, occasionalmente, sull’Appennino calabro-lucano.

Temperature massime in ulteriore lieve calo in val padana e sulle regioni adriatiche. Punte di 32-34 gradi su Calabria e Isole. Venti per lo più deboli.