Meteo 28 giugno: 40 gradi, oltre 25 di notte e afa no stop!

L’eccezionale ondata di calore africano – in molti casi pure da record – segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche in Italia dove, tra oggi (domenica 28) e lunedì 29, il termometro potrà toccare i 40 gradi, mentre nelle Alpi lo zero termico sfiorerà la soglia fuori scala dei 5000 metri. Ad aggravare una situazione già di per sé emergenziale ci penseranno i tassi di umidità altissimi e dunque l’afa opprimente che non dà tregua di giorno come di notte e che accrescerà il disagio percepito fino ad un livello molto intenso in valle padana, appena prima del livello massimo, ovvero estremo.

Entro martedì 30, nel frattempo, si profila un aumento dell’instabilità atmosferica, favorevole allo sviluppo più frequente di temporali di calore, principalmente in corrispondenza dei rilievi ma, non da escludere del tutto, anche in pianura padana. Con l’inizio di luglio, invece, si conferma un cambio della circolazione atmosferica e uno stop alla fiammata africana, grazie al passaggio di una perturbazione nord atlantica (la prima del mese), associata ad aria più temperata e ad una fase temporalesca più incisiva.

Attenzione: dato il contrasto termico elevatissimo, tra mercoledì 1 e venerdì 3 rischio di fenomeni violenti, grandine e trombe d’aria, oltre ad una generale intensificazione della ventilazione settentrionale che favorirà un significativo ricambio d’aria e un calo generalizzato delle temperature, destinate a portarsi ovunque sotto la soglia dei 35 gradi.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 28 giugno

Al mattino cielo sereno in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità cumuliforme attorno ai rilievi, con isolati temporali di calore più probabili nel settore alpino e prealpino, molto più raramente nelle restanti zone montuose del Paese. Occasionali fenomeni non esclusi, entro la sera, anche in pianura tra il Piemonte e l’ovest della Lombardia.

Temperature minime all’alba diffusamente oltre i 20 gradi, in alcune località anche attorno ai 26-27 gradi; massime in ulteriore leggero aumento, quasi dappertutto comprese 30 e 38 gradi, con punte di 39-40 gradi, più probabili sulla bassa val padana, su Toscana Umbria e Lazio. Venti a prevalente regime di brezza, salvo eventuali raffiche nei temporali. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 29 giugno

Dopo una mattinata con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, seguirà un aumento dell’attività cumuliforme attorno ai rilievi della Penisola e delle Isole maggiori, associata ad alcuni rovesci di pioggia o isolati temporali di calore, più probabili tra il pomeriggio e la sera nel settore alpino e prealpino. Attenzione: non si possono escludere focolai temporaleschi localizzati anche sulla valle padana (specie quella occidentale) e nelle aree interne adiacenti la dorsale appenninica.

Caldo intenso e afa a tratti opprimente, con valori minimi all’alba spesso intorno ai 24-25 gradi; massime per lo più tra 30 e 38 gradi, con punte di 39-40 gradi tra Emilia Romagna, Toscana e Umbria. Venti a prevalente regime di brezza, salvo eventuali raffiche nei temporali. Mari calmi o poco mossi.