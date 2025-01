Meteo, 28 gennaio con maltempo su alcune regioni: ecco quali

La settimana è iniziata con l’arrivo di una intensa perturbazione atlantica (la numero 9 di gennaio) con piogge e rovesci in rapida estensione a partire dalle regioni settentrionali e dalla Toscana e nevicate ancora abbondanti sulle Alpi. In queste ore assistiamo anche a una netta intensificazione dei venti meridionali e percepiamo un clima particolarmente mite per il periodo: temperature minime eccezionalmente elevate, fino a +8/10 gradi rispetto alla norma climatica; anche i valori massimi solo elevati per il periodo con anomalie di +6/8 gradi. Questa perturbazione insisterà nella prima parte di martedì al Centro-Nord, con altre piogge anche a carattere di temporale e ulteriori accumuli di neve fresca sulle Alpi; nel pomeriggio il tempo si farà invece instabile su parte del Sud. Per mercoledì si profila un miglioramento al Centro-Nord, mentre un’altra perturbazione tenderà a intensificarsi tra la Sardegna e la Sicilia portando qualche pioggia. Nel frattempo le temperature tenderanno a calare riportandosi su valori più consoni per il mese di gennaio.

Previsioni meteo per oggi, martedì 28 gennaio



Prosegue il maltempo al Nord nelle prime ore della giornata, con piogge e qualche rovescio o temporale, con fenomeni più insistenti su Lombardia orientale e Nord-Est. Quota neve variabile dai 1200/1300 metri della Vall d’Aosta, fino a 1500/1700 metri del settore orientale. Piogge, rovesci e temporali al mattino anche in Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Nel pomeriggio miglioramento netto al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e al Centro; rovesci all’estremo Nord-Est con quota neve in calo fino a 1100 metri; ancora piogge in Campania e Calabria. Temperature in rialzo al Nord, in calo in Sardegna. Forti venti occidentali o di Libeccio su tutti i mari, in Liguria, Emilia Romagna e al Centro-Sud. Mari localmente agitati.

Previsioni per mercoledì 29 gennaio

Generale miglioramento sul Centro-nord. Qualche pioggia o rovescio sui settori tirrenici centrali; nuovo aumento dell’instabilità tra la Sicilia e al Sud, con rovesci e il rischio di temporali. Le schiarite più ampie riguarderanno il Nord (specialmente il Nord-ovest, seppur con qualche nebbia nel primo mattino) e i settori adriatici; cieli poco nuvolosi anche in Sardegna. Temperature in calo: abbassamento sensibile dei valori minimi; lieve ridimensionamento anche nei valori massimi, soprattutto al Centro-sud e Isole. Venti in attenuazione.